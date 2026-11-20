हिमाचल के 420 स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं, 342 स्कूल भवन असुरक्षित, 64 पूरी तरह अनसेफ, 112 में नहीं बिजली
चुराह विधायक हंस राज ने सदन में हिमाचल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी सहित अन्य समस्याओं को लेकर पूछा सवाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेशक छात्र व शिक्षक अनुपात देश में सबसे बेहतर है, लेकिन यहां राज्य में 420 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. इन 420 स्कूलों में छात्रों के अनुपात में टीचर्स की संख्या पर्याप्त नहीं हैं. इसी तरह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुल 342 स्कूल भवन अनसेफ हैं. इनमें से 64 इमारतें तो पूरी तरह से अनसेफ हैं. वहीं, 278 स्कूल भवन आंशिक रूप से अनसेफ हैं. यानी वहां कोई-कोई कमरे सुरक्षित नहीं हैं. इसी प्रकार 423 स्कूल भवनों को मरम्मत की जरूरत है. वहीं, 112 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है.
चुराह से भाजपा सदस्य डॉ. हंसराज ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्कूलों के संदर्भ में विस्तृत सवाल किया था. वे पीटीआर के लिहाज से उन स्कूलों की जानकारी चाहते थे, जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. उन्होंने असुरक्षित स्कूल भवनों को लेकर भी जानकारी चाही थी. शिक्षा मंत्री की तरफ से डॉ. हंसराज के सवालों का विस्तार से जवाब दिया गया.
सरकार की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि राज्य में वैसे तो शिक्षक-छात्र अनुपात देश में सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. प्राइमरी स्कूलों में प्रति शिक्षक 12 बच्चों का अनुपात है. इसी प्रकार मिडल स्कूलों में ये अनुपात प्रति शिक्षक 11 व हाई तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 10 छात्रों पर एक शिक्षक है. हिमाचल में समस्या ये है कि कम बच्चों वाले स्कूल बहुत अधिक संख्या में है और वहां युक्तिकरण की आवश्यकता है.
चंबा में हालात खराब
भाजपा सदस्य हंसराज का ताल्लुक चंबा जिला से है और वहां के स्कूलों में पीटीआर की हालत खराब है. जिला चंबा के कुल 88 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम हैं. सोलन में ऐसे स्कूलों की संख्या 63 व कांगड़ा में 50 दर्ज की गई. लाहौल-स्पीति का मामला दिलचस्प है. यहां किसी स्कूल में टीचर्स की संख्या छात्रों के अनुपात में कम नहीं है. यानी सभी स्कूलों में बच्चों के अनुपात में पूरे शिक्षक हैं. सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में ऐसे स्कूलों की संख्या 19 व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जिला में 44 है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के गृह जिला शिमला में ऐसे स्कूलों का आंकड़ा 27 है.
बिजली से वंचित स्कूल
यदि सुविधाओं की बात की जाए तो राज्य के 112 स्कूलों में अभी भी बिजली नहीं है. इसका कारण प्राकृतिक आपदाओं में स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचना, सरकारी व वन भूमि की पेचिदगियां, निजी भवनों व महिला मंडलों में स्कूलों का संचालित होना है. बिजली से महरूम स्कूलों में सर्वाधिक शिमला जिला में हैं. शिमला जिला में 43 स्कूलों में बिजली नहीं है. जिला चंबा में ऐसे स्कूलों की संख्या 35 है. मंडी में 14 व सिरमौर में ऐसे स्कूलों की संख्या 13 है. बिजली सुविधा से वंचित स्कूल प्राइमरी व मिडल स्तर के हैं. वहीं, जिला चंबा के एक हाई स्कूल में भी बिजली की सुविधा नहीं है. अलबत्ता राज्य के सभी स्कूलों में शौचालय की सुविधा है. पेयजल व लाइब्रेरी की सुविधा भी सभी स्कूलों में है.
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