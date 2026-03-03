ETV Bharat / state

भिवानी में होली के रंग में रंगे विधायक घनश्याम सराफ और राजबीर फरटिया, समर्थकों के साथ जमकर थिरके

विधायक घनश्याम सराफ और राजबीर फरटीया ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समरोह में हिस्सा लिया.

HOLI MILAN SAMAROH
होली मिलन समारोह में झूमते नजर आये विधायक राजबीर फरटीया (Etv Bharat)
Published : March 3, 2026 at 9:19 PM IST

भिवानीः होली के रंग में पूरा देश रंग चुका है. हर जगह क्षेत्रीय और बॉलीवुड के गानों पर होली मिलन समारोहों में लोग कहीं झूम रहे हैं तो कहीं कमर लचका रहे हैं. ऐसा ही नजारा भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भी दिखा. घनश्याम सराफ ने पत्नी प्रेमलता सर्राफ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली. इस दौरान ढोल-नगारे की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके.

होली पर पानी बचाने का दिया संदेशः इस बार विधायक घनश्याम सराफ ने अपने आवास पर तिलक होली भी खेली. इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ, भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने लोगों को गर्मी के मौसम से पहले पानी बचाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि "त्योहारों की खुशियों के साथ-साथ पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सभी की है."

भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर होली मिलन समारोह (Etv Bharat)

घनश्याम सराफ ने बजट की तारीफः राज्य सरकार ने इस बार 2.23 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है. इस बजट को लेकर भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ ने इसे हरियाणा के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है. विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि "यह बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है और इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं."

लोहारू विधायक राजबीर फरटीया के आवास पर होली मिलन समारोह (Etv Bharat)

जिलो को 3 बड़ी सौगातें मिलींः भिवानी जिले को भी इस बजट में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं. विधायक सराफ के अनुसार तोशाम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. इसके अलावा पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी. वहीं सेम से प्रभावित किसानों को भी राहत देने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा.

HOLI MILAN SAMAROH
होली खेलते विधायक घनश्याम सराफ (Etv Bharat)

हरियाणवी गानों पर थाली बजाते हुए थिरके विधायकः भिवानी के लोहारू हल्के के कांग्रेस विधायक राजबीर फरटीया ने लोहारू अनाज मंडी में अपने निवास स्थान पर हल्के के सभी वर्गों के लोगों के साथ होली मिलन समारोह में फूलों की होली खेली. विधायक ने भी अपने कार्यकर्ताओं संग होली मिलन समारोह में जमकर डांस किया. उन्होंने कहा कि "फूलों की होली खेलने का निर्णय लिया है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा कदम है."

HOLI MILAN SAMAROH
भिवानी में होली के रंग (Etv Bharat)

धरातल पर कोई काम नहीं आता है नजरः बजट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि "इस क्षेत्र के लिए कोई नई योजना नहीं है. लोहारू हलका ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें थी. लेकिन निराशा ही हाथ लगी है. लोहारू विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है. इस बजट में किसानों के लिए भी कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया और किसान अपने बीमा क्लेम के लिए दर-दर भटक रहे हैं. यह सरकार सिर्फ घोषणा करती है. धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता है.

