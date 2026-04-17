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यमुनानगर जगाधरी मंडी में विधायक घनश्यामदास का औचक निरीक्षण, बायोमीट्रिक से लेकर भुगतान तक सुधार के दिए निर्देश

विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने जगाधरी मंडी का निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुनीं. साथ ही 72 घंटे में भुगतान का आश्वासन दिया.

Jagadhri grain market inspection
जगाधरी मंडी में विधायक घनश्यामदास का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 12:53 PM IST

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यमुनानगर: यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में आज गेहूं खरीद सीजन के बीच उस समय हलचल बढ़ गई जब विधायक घनश्यामदास अरोड़ा अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे. किसानों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्होंने सीधे मंडी में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए.

बायोमीट्रिक और गेट पास सिस्टम की जांच: निरीक्षण के दौरान विधायक ने सबसे पहले बायोमीट्रिक प्रक्रिया और गेट पास सिस्टम की स्थिति देखी. कई किसानों ने धीमी प्रक्रिया और तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि, "सिस्टम की वजह से किसान का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए."

यमुनानगर जगाधरी मंडी में विधायक घनश्यामदास का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

नमी जांच प्रक्रिया पर सख्त निर्देश: फसल में नमी की जांच व्यवस्था पर भी विधायक ने विशेष ध्यान दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, "नमी के नाम पर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से की जाए ताकि किसानों का शोषण न हो."

फसल उठान में तेजी लाने के आदेश: मंडी में फसल उठान की धीमी गति को लेकर भी विधायक ने नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिससे मंडी में जाम जैसी स्थिति न बने और किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न हो.

72 घंटे में भुगतान का आश्वासन: निरीक्षण के बाद विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि, "फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा. हमने मंडी का निरीक्षण किया है और जो भी समस्याएं किसानों द्वारा बताई गई हैं, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. हमारी कोशिश है कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो. बायोमीट्रिक, गेट पास और नमी जांच प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा. साथ ही, 72 घंटे के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा."

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