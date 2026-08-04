एक थाली में तीन-चार बच्चों को भोजन, भवन हुआ जर्जर : विधायक ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण, सामने आई भारी खामियां
विद्यालय की एक शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति उदयपुर में चल रही थी, जबकि उसका वेतन इसी विद्यालय से उठ रहा था.
Published : August 4, 2026 at 3:50 PM IST
डूंगरपुर: कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छैला खेरवाड़ा में निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें शिक्षण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन, भवनों की स्थिति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियां मिलीं. एक ही थाली में तीन-चार बच्चे खाना खाते मिले. बीएलओ का काम देख रहे शिक्षक के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें मिलीं. विधायक ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों से नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा है.
निरीक्षण के दौरान विधायक ने कक्षाओं का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से बातचीत की. इस दौरान पता चला कि कई शिक्षक नियमित रूप से समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है. मध्याह्न भोजन योजना में भी भारी अनियमितताएं सामने आईं. बच्चों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा. एक ही थाली में तीन-चार बच्चों को भोजन करते देखा गया, जिसे विधायक ने गंभीर लापरवाही बताया. शिक्षक डायरी और विद्यार्थियों की कॉपियों का मिलान कराया गया, जिसमें डायरी में दर्ज पाठ्यक्रम और कॉपियों में किए गए कार्य में काफी अंतर पाया गया. विधायक ने इसे शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया.
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निरीक्षण में यह भी सामने आया कि विद्यालय की एक शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति उदयपुर में चल रही है, जबकि उनका मूल पद और वेतन इसी विद्यालय से संचालित हो रहा है, जिससे शिक्षक पद लंबे समय से रिक्त जैसा बना हुआ है. विधायक ने जर्जर भवनों का भी निरीक्षण किया. कई कक्ष पूरी तरह खस्ताहाल और असुरक्षित पाए गए. उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा हादसा हो सकता है. विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, जिससे अभिभावक बच्चों की टीसी कटवाने को मजबूर हैं.