MLA Fund Case : भजनलाल के मंत्री ने कहा- सरकार निष्पक्ष जांच कराए, दोषी पाए जाने वाले माननीयों के खिलाफ हो कार्रवाई

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश के सभी एमएलए के विधायक कोष आवंटन की ​निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. जांच में कोई भी विधायक दोषी मिले तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत का आने वाला समय युवाओं का है और भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे बढ़ाता है. शेष पार्टियां तो परिवारवाद में लिप्त रही हैं. यही कारण है कि नितिन नवीन सिन्हा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सभी दलों को न केवल चौंकाया है, बल्कि अन्य परिवादी दलों को नसीहत भी दी है. वन मंत्री शर्मा मंगलवार को अलवर के सूचना केन्द्र में राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मीडिया से बात कर रहे थे.

प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के तीन विधायकों की विधायक निधि के आवंटन को लेकर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने भी सलाहकार समिति के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यदि विधायकों पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होगी. उन्होंने सरकार से प्रदेश के सभी विधायकों के विधायक कोष के आवंटन की जांच की जरूरत भी बताई. उन्होंने सरकार से दिव्या मित्तल प्रकरण की पुन: जांच का आग्रह किया.

वन मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

सभी दलों को सोचने पर मजबूर किया : वन मंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए युवा कार्यकर्ताओं के सृजन और उन्हें आगे बढ़ाने का अभियान शुरू किया है. नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी पहल की है और सभी दलों को सोचने पर मजबूर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ज्यादातर पार्टियां परिवारवाद से ग्रसित हैं और बंगाल में एक ऐसी भी पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री एक ही महिला हैं.