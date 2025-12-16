MLA Fund Case : भजनलाल के मंत्री ने कहा- सरकार निष्पक्ष जांच कराए, दोषी पाए जाने वाले माननीयों के खिलाफ हो कार्रवाई
विधायक निधि कोष में भ्रष्टाचार का मामला. मंत्री संजय शर्मा बोले- राज्य सरकार सभी एमएलए के विधायक निधि के आवंटन की निष्पक्ष जांच कराए.
Published : December 16, 2025 at 6:08 PM IST
अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश के सभी एमएलए के विधायक कोष आवंटन की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. जांच में कोई भी विधायक दोषी मिले तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत का आने वाला समय युवाओं का है और भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे बढ़ाता है. शेष पार्टियां तो परिवारवाद में लिप्त रही हैं. यही कारण है कि नितिन नवीन सिन्हा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सभी दलों को न केवल चौंकाया है, बल्कि अन्य परिवादी दलों को नसीहत भी दी है. वन मंत्री शर्मा मंगलवार को अलवर के सूचना केन्द्र में राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मीडिया से बात कर रहे थे.
प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के तीन विधायकों की विधायक निधि के आवंटन को लेकर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने भी सलाहकार समिति के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यदि विधायकों पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होगी. उन्होंने सरकार से प्रदेश के सभी विधायकों के विधायक कोष के आवंटन की जांच की जरूरत भी बताई. उन्होंने सरकार से दिव्या मित्तल प्रकरण की पुन: जांच का आग्रह किया.
सभी दलों को सोचने पर मजबूर किया : वन मंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए युवा कार्यकर्ताओं के सृजन और उन्हें आगे बढ़ाने का अभियान शुरू किया है. नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी पहल की है और सभी दलों को सोचने पर मजबूर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ज्यादातर पार्टियां परिवारवाद से ग्रसित हैं और बंगाल में एक ऐसी भी पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री एक ही महिला हैं.
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि राजनीति में शुचिता बनी रहे और परिवारवाद खत्म हो. वन मंत्री ने कहा कि सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो भी योग्य कार्यकर्ता संगठन में समर्पित होकर कार्य करे, उसे मौका मिलना चाहिए. वह मंडल से लेकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके. उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसा दल है जो कि अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करता है, वरना कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव एवं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा का जो हाल किया वह सब लोग जानते हैं. भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो युवाओं का भी सम्मान करती है और बुजुर्ग नेताओं के संरक्षण में सभी नेता व कार्यकर्ता कार्य करते हैं.
प्रदेश में पहली बार होगी पैंथर की गणना : वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश में बाघों की गणना के साथ ही पहली बार पैंथरों की गणना भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत बजट में प्रदेश में पैंथर की गणना करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बाघों के साथ ही कैमरा ट्रैप, ऐप एवं अन्य पारम्परिक तरीकों से की जाएगी. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार टाइगर के साथ ही पैंथरों का भी आंकड़ा भी देगी.