तीनों विधायक सदाचार कमेटी के समक्ष पेश, डांगा-जाटव ने साधी चुप्पी, रितु बोलीं-सीबीआई जांच हो

तीनों विधायकों से कमेटी के सदस्यों ने बारी-बारी से सवाल किए और सभी ने अपना पक्ष रखा. रितु बनावत ने सीबीआई जांच की मांग की.

MLA Fund corruption Case
पत्रकारों से बात करते कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
जयपुर: विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार मामले में आरोपित तीनों विधायक शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी के समक्ष पेश हुए. कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए तीनों ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे कमेटी ने स्वीकार कर लिया. निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जबकि कांग्रेस के अनीता जाटव और भाजपा के रेवतराम डांगा ने मीडिया से बात किए बिना ही चुपचाप स्थल से प्रस्थान किया.

कमेटी सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि कमेटी के सदस्यों ने तीनों विधायकों से बारी-बारी से सवाल किए और सभी ने अपना-अपना पक्ष रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कमेटी की कार्यवाही और सवाल-जवाब गोपनीय हैं तथा कमेटी की रिपोर्ट आने तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे. सबसे पहले रितु बनावत ने अपना पक्ष रखा और कुछ दस्तावेज पेश किए. उन्होंने और दस्तावेज जुटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा. उन्होंने कमेटी से इस मामले की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध भी किया. इसके बाद अनीता जाटव ने 7 दिन और रेवतराम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा. कमेटी ने सभी को मांगे गए समय की अनुमति दे दी.

सुनिए....क्या बोले कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा और विधायक बनावत (ETV Bharat Jaipur)

सभापति वर्मा ने कहा कि सदाचार कमेटी एक मजबूत समिति है. वह पूरे मामले का हर पहलू से अध्ययन कर रही है. सभी तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह के मामलों में लोकसभा की सदाचार कमेटी ने सांसदों के निलंबन की सिफारिश की है और राजस्थान विधानसभा की समिति के पास भी ऐसे ही अधिकार हैं. उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों ने विधायक निधि में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है. अब उस समाचार पत्र के पत्रकार को भी बुलाया जाएगा, जिसने यह खबर प्रकाशित की थी, ताकि उससे पूछताछ की जा सके और दस्तावेज लिए जा सकें. सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेज मिलने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी.

बनावत ने की सीबीआई जांच की मांग: कमेटी के समक्ष पेश होने के बाद रितु बनावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने कमेटी के सामने तथ्यात्मक रिपोर्ट रखी है. अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए समय मांगा है. उन्होंने सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि इससे 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा, यदि वह गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और यदि रिपोर्ट गलत है तो पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित वीडियो को एडिट किया गया है और यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है.

अनीता व रेवतराम ने साधी चुप्पी: दूसरी ओर, अनीता जाटव और रेवतराम डांगा ने कमेटी के समक्ष पेश होने के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप स्थान से रवाना हो गए. इन तीनों विधायकों द्वारा विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे. मामला उजागर होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदाचार कमेटी को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत कमेटी ने यह कार्यवाही शुरू की है.

संपादक की पसंद

