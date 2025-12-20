ETV Bharat / state

विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार मामला: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, 'विधायक डांगा की रिपोर्ट से पार्टी संतुष्ट नहीं'

डांगा की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं: विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रेवतराम डांगा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है. इसलिए इस इस मामले की जांच अनुशासन समिति को दी गई है. अब यह समिति पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी और जो भी रिपोर्ट होगी, वह पार्टी को उपलब्ध कराएगी. उसके बाद अनुशासन समिति की अनुशंसा पर पार्टी निर्णय करेगी. राठौड़ ने कहा कि मामला विधायक निधि भ्रष्टाचार से जुड़ा है. ऐसे में इस मामले को पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है.

'पूर्व सीएम जल्दबाजी कर रहे हैं': वहीं, अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जल्दबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है. इसलिए इस तरह के मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. पूर्व सीएम अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं. इतनी जल्दबाजी ठीक बात नही है. अरावली के साथ कोई छेड़खानी हो, वह हम भी नहीं चाहते. मामला सुप्रीम कोर्ट का है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत समीक्षा करेंगे. उसके बाद क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए, वह उठाएंगे.

'केंद्र सरकार हिंदुओं के साथ': मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के सवाल कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर पूरी तरह से नजर बनाए रखती है. देश-विदेश में कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है, तो बड़ी गंभीरता से लिया जाता है. इस मामले में भी केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है. कहीं पर भी, किसी भी हिंदू के साथ हिंसा नहीं हो, यह सरकार की प्राथमिकता है. लेकिन कांग्रेस की आदत है कि वह हर संवेदनशील मुद्दे में भी राजनीतिक हित देखती है और बयानबाजी करती है. पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक करने के सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर राठौड़ ने कहा कि चुनाव कोर्ट के निर्णय के अनुसार होंगे. पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.