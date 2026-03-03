ETV Bharat / state

रामनगर में रानीखेत रोड पर पार्किंग का लोकार्पण, जाम से मिलेगी राहत, जानिए शुल्क

रामनगर: नैनीताल के रामनगर में अब जाम से राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि, रामनर में रानीखेत रोड स्थित बस स्टेशन के पास 10 लाख रुपए की लागत से नया पार्किंग तैयार हो गया है. इतना ही नहीं इस पार्किंग का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कुमाऊं वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक साकेत बडोला ने संयुक्त रूप से कर दिया है. इस पार्किंग को वन प्रभाग की कोसी रेंज ने तैयार किया है.

रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रानीखेत रोड क्षेत्र में लंबे समय से पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं थी. बस स्टेशन के पास होने के कारण यहां रोजाना वाहनों की भारी आवाजाही रहती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी. स्थानीय व्यापारियों, यात्रियों और आम नागरिकों को इससे काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था.

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने 10 लाख रुपए की लागत से वन विभाग पार्किंग का निर्माण कराया है. नई पार्किंग व्यवस्था से अब रानीखेत रोड पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों की समस्या कम होगी और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा.