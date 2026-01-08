ETV Bharat / state

भिलाई की सियासी गर्मी को विधायक देवेंद्र यादव ने बढ़ाया, 25 जनवरी को बड़े मार्च का ऐलान, गोडसे पर भी दिया बयान

भिलाई : मौसम भले ही ठंड का है, लेकिन दुर्ग जिले के भिलाई में इन दिनों राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव लगातार मुखर हैं. हाल ही में देवेंद्र यादव ने पांच दिनों का उपवास सत्याग्रह किया था, जिसमें सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को रोकने, मैत्री बाग को निजी हाथों में न देने और रिटेंशन स्कीम को यथावत रखने जैसी प्रमुख मांगें रखी गई थीं. सत्याग्रह के दौरान इन मांगों पर सहमति बनने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक सेल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है.उन्होंने ऐलान किया कि 25 जनवरी को इन सभी मांगों को लेकर भिलाई में बड़ा मार्च निकाला जाएगा.





सेल प्रबंधन के खिलाफ निकाला जाएगा मार्च

भिलाई की सियासी गर्मी को विधायक देवेंद्र यादव ने बढ़ाया (Etv Bharat)