राहुल गांधी तक लेकर जाएंगे बीएसपी का मुद्दा, मैं मर भी जाऊं तो बसाहट रहेगी जिंदा : देवेंद्र यादव

भिलाई : बीएसपी प्रबंधन के फैसलों के खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों के हक के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अनशन में बैठे हैं.सिविक सेंटर में उपवास आंदोलन धीरे-धीरे करके व्यापक रुप लेता जा रहा है. उपवास स्थल पर तीसरे दिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा की. उपवास स्थल पर बीएसपी के जीएम आईआर जे.एन. ठाकुर, अतुल नौटियाल, श्रीनिवास सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने देवेंद्र यादव को बताया कि उनकी मांगों के लेकर प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है .

डीआईसी से मुलाकात का दिया गया प्रस्ताव

बीएसपी प्रबंधन ने एक घंटे तक विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की.इस दौरान प्रबंधन ने देवेंद्र यादव को आश्वासन दिया कि डीआईसी से मुलाकात का प्रस्ताव रखा गया है. डीआईसी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए दो दिनों के भीतर उनसे मुलाकात संभव हो पाएगी. विधायक ने बताया कि जब तक ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका उपवास और आंदोलन जारी रहेगा.