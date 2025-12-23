राहुल गांधी तक लेकर जाएंगे बीएसपी का मुद्दा, मैं मर भी जाऊं तो बसाहट रहेगी जिंदा : देवेंद्र यादव
बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह जारी है. सत्याग्रह के तीसरे दिन बीएसपी के अफसरों ने देवेंद्र यादव से मुलाकात की.
भिलाई : बीएसपी प्रबंधन के फैसलों के खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों के हक के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अनशन में बैठे हैं.सिविक सेंटर में उपवास आंदोलन धीरे-धीरे करके व्यापक रुप लेता जा रहा है. उपवास स्थल पर तीसरे दिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा की. उपवास स्थल पर बीएसपी के जीएम आईआर जे.एन. ठाकुर, अतुल नौटियाल, श्रीनिवास सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने देवेंद्र यादव को बताया कि उनकी मांगों के लेकर प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है .
डीआईसी से मुलाकात का दिया गया प्रस्ताव
बीएसपी प्रबंधन ने एक घंटे तक विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की.इस दौरान प्रबंधन ने देवेंद्र यादव को आश्वासन दिया कि डीआईसी से मुलाकात का प्रस्ताव रखा गया है. डीआईसी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए दो दिनों के भीतर उनसे मुलाकात संभव हो पाएगी. विधायक ने बताया कि जब तक ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका उपवास और आंदोलन जारी रहेगा.
'राहुल गांधी के संज्ञान में लाया जाएगा मुद्दा'
देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन के प्रतिनिधियों के पास फैसले लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे लगातार जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं मर भी जाऊं तो बीएसपी का निजीकरण नहीं रुकेगा, लेकिन भिलाई की बसाहट को जिंदा रखना है.शहर को बचाने के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा.
बीएसपी के फैसलों से कर्मचारियों, अधिकारियों और भिलाई शहर की सामाजिक -आर्थिक संरचना पर गंभीर असर पड़ रहा है. भिलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना है और जिस तरह से यहां फैसले लिए जा रहे हैं, वह इस शहर और इसकी पहचान के साथ अन्याय है. इस पूरे मुद्दे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को उठाया जा सके- देवेंद्र यादव, विधायक
आपको बता दें कि उपवास स्थल पर बड़ी संख्या में बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवारजन मौजूद रहे और विधायक के समर्थन में नारेबाजी की. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा. फिलहाल प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन की अगली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
