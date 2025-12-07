ETV Bharat / state

बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज से मिले विधायक देवेंद्र यादव, टाउनशिप मुद्दों पर की चर्चा, किराया बढ़ाने को बताया अमानवीय

अस्पताल निजीकरण नहीं करने, लीज नवीनीकरण समेत कई मुद्दों पर देवेंद्र यादव ने बात रखी. कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन होगा.

MLA DEVENDRA YADAV ON TOWNSHIP
बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज से मिले विधायक देवेंद्र यादव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 7, 2025 at 3:12 PM IST

दुर्ग: भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज सी.आर. महापात्र से मुलाकात कर टाउनशिप से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंता जताई. विधायक ने बताया कि बीएसपी प्रबंधन की ओर से रिटेंशन स्कीम के तहत टाउनशिप में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजकर अचानक किराया वृद्धि करना पूरी तरह अमानवीय है.

विधायक देवेंद्र यादव ने की टाउनशिप मुद्दों पर की चर्चा, किराया बढ़ाने को बताया अमानवीय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिर से विचार करे प्रबंधन: देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रबंधन को इस विषय पर फिर से संज्ञान लेते हुए तत्काल रोक लगानी चाहिए. साथ ही प्रभावित आम नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर समाधान निकालने की भी मांग की. लीज नवीनीकरण को लेकर भी विधायक यादव ने चर्चा की.

बीएसपी को जल्द से जल्द लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता, तब तक किसी भी आवंटित दुकान पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.- देवेंद्र यादव,विधायक भिलाई नगर

अस्पताल निजीकरण नहीं करने पर भी चर्चा: सेक्टर-9 अस्पताल को लेकर उठ रही निजीकरण की आशंकाओं पर भी विधायक ने प्रबंधन को आगाह किया. उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बीएसपी के 50 हजार से अधिक आश्रित कर्मचारियों और अधिकारियों की जीवनरेखा है. ऐसे में इसके निजीकरण की दिशा में सोचना भी उचित नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण की कोशिश की गई, तो वह गांधीवादी तरीके से कड़ा विरोध करेंगे.

बीजेपी सरकार के 2 साल पर क्या कहा: विधायक यादव ने कहा कि बीजेपी का दो साल बेमिसाल सिर्फ नारा है. पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसदों को अपनी बात रखने के लिए चिट्ठी और मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, जो दर्शाता है कि सरकार में संवादहीनता है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिल्ली से संचालित किया जा रहा है, जिससे आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावित हो रहा है.

संपादक की पसंद

