दुर्ग सेंट्रल जेल में रियल स्टेट कारोबारियों से मिले विधायक देवेंद्र यादव

रियल स्टेट गाइडलाइन दरों में वृद्धि का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है

Congress leaders arrived at Durg Central Jail
रियल स्टेट गाइडलाइन की दरों में इजाफे का विरोध (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 3:38 PM IST

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट गाइडलाइन की दरों में इजाफा किया गया है. इसे लेकर पूरे पूदेश में विरोध हो रहा है. पूरे प्रदेश में रियल स्टेट कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं. बीते 1 दिसंबर को दुर्ग भिलाई में रियल स्टेट कारोबारियों की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया. बिना अनुमति के दुर्ग में सड़क मार्ग को रोके जाने के आरोप में रियल स्टेट कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया. इन काराबोरियों से दुर्ग के विधायक देवेंद्र यादव ने 5 दिसंबर शुक्रवार को मुलाकात की है.

"युवा कारोबारियों को किया गया जबरन गिरफ्तार"

दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद रियल स्टेट कारोबारियों से मुलाकात के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि युवा कारोबारियों को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया है. युवक अपनी संपत्ति लगाकर छोटा-सा व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया.नौ लोगों पर गलत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है और अन्य आरोपी लिखकर कई लोगों को नोटिस भेजकर गिरफ्तार किया जा रहा है.

रियल स्टेट कारोबारियों से मिले देवेंद्र यादव (ETV BHARAT)

यह कार्रवाई पूरी तरह सरकार के दबाव में हो रही है, जो छत्तीसगढ़ और विशेषकर दुर्ग जिले के लिए ठीक नहीं है. गाइडलाइन दरों में जो इजाफा हुआ है वह अनुचित है. इसे सरकार को वापस लेना चाहिए. बढ़ी हुई दरों के कारण युवा व्यवसायियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से उनका मनोबल टूट रहा है- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

MLA Devendra Yadav arrived at Durg Central Jail
दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव (ETV BHARAT)

बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का किया उल्लेख

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सरकार को लिखी गए पत्र का उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल इतने सीनियर नेता है, अब उनको भी प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अपनी बात मीडिया के सामने रखनी पड़ रही है.

Durg Central Jail
दुर्ग सेंट्रल जेल (ETV BHARAT)

रियल स्टेट कारोबारियों से मुलाकात के दौरान उनके परिवार वाले भी दुर्ग केंद्रीय जेल परिसर में मौजूद रहे. विधायक देवेंद्र यादव के साथ दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोर और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे.

संपादक की पसंद

