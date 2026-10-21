बीजेपी विधायक का झुकाव कांग्रेस की ओर, मन है तो करेंगे स्वागत, कांग्रेस विधायक का बयान
बीएसपी के निजीकरण और निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग जारी है.देवेंद्र यादव ने रिकेश सेन को लेकर बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 6:59 PM IST
भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण की खबर को प्रबंधन ने साफ तौर पर अफवाह बताया है, लेकिन अब यही मुद्दा भिलाई की सियासत में गर्मी बढ़ा रहा है. दिसंबर में होने वाले भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जहां इस मुद्दे को चुनावी हथकंडा बताया, वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए रिकेश सेन को कांग्रेस का भविष्य बताने की सलाह दे डाली.
देवेंद्र यादव पर साधा निशाना
बीएसपी निजीकरण को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भिलाई नगर निगम चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस की ओर से निजीकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नजर महापौर चुनाव पर है और कांग्रेस की ओर से नीरज पाल को मैदान में उतारने की तैयारी है.देवेंद्र यादव खुद महापौर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है- रिकेश सेन,वैशाली नगर विधायक
रिकेश सेन के बयान पर भिलाई नगर देवेंद्र यादव ने पलटवार किया.उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रिकेश सेन कांग्रेस के भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं.
रिकेश सेन जी का कांग्रेस से ज्यादा जुड़ाव हो गया है. अगर कांग्रेस की तरफ इतना झुकाव है तो स्वागत है. ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार महापौर चुनाव लड़ेगा.इस बार कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देगी और पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी- देवेंद्र यादव, विधायक
आपको बता दें कि रिकेश सेन और देवेंद्र यादव दोनों ही अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं.ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ भी दोनों बयानों के तीर छोड़ रहे हैं.ऐसे में जुबानी तीर से कौन कितना घायल होगा,ये आने वाले समय में ही पता चलेगा.
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