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बीजेपी विधायक का झुकाव कांग्रेस की ओर, मन है तो करेंगे स्वागत, कांग्रेस विधायक का बयान

बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण की खबर को प्रबंधन ने साफ तौर पर अफवाह बताया है, लेकिन अब यही मुद्दा भिलाई की सियासत में गर्मी बढ़ा रहा है. दिसंबर में होने वाले भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जहां इस मुद्दे को चुनावी हथकंडा बताया, वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए रिकेश सेन को कांग्रेस का भविष्य बताने की सलाह दे डाली.

देवेंद्र यादव पर साधा निशाना