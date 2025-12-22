भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह जारी, बीएसपी के नए नियमों के खिलाफ जनआंदोलन तेज
लगातार तीसरे दिन भी भिलाई सत्याग्रह जारी है. टाउनशिप के मुद्दों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे विधायक यादव को लोगों का समर्थन भी मिला.
Published : December 22, 2025 at 4:41 PM IST
भिलाई: विधायक देवेंद्र यादव का भिलाई सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी है. दो दिन होने वाले इस सत्याग्रह को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है. सेक्टर 6 सिविक सेंटर में बीएसपी और टाउनशिप क्षेत्र से जुड़े कई जनहित के मुद्दों को लेकर विधायक सत्याग्रह पर डटे हुए हैं.
इन मुद्दों पर सत्याग्रह: सेक्टर-9 अस्पताल की व्यवस्थाएं, मैत्री बाग, स्कूलों सहित भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी से जुड़े अनेक मामलों को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है. भिलाई सत्याग्रह आंदोलन को कई श्रमिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है. इसके साथ ही टाउनशिप क्षेत्र के बड़ी संख्या में रहवासी भी सत्याग्रह स्थल पर पहुंच रहे हैं.
क्या है लोगों का कहना: लोगों का आरोप है कि बीएसपी प्रबंधन की ओर से हाल के दिनों में बनाए गए नए नियम-कायदे कर्मचारी और जनहित के खिलाफ हैं. इन फैसलों को लेकर आम जनता और कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. आंदोलन में शामिल लोग बीएसपी प्रबंधन की कथित अदूरदर्शिता और कर्मचारी हितों पर कुठाराघात करने के फैसलों का विरोध कर रहे हैं.
BSP प्रबंधन के अधिकारी भी पहुंचे: पिछले तीन दिनों से सत्याग्रह स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं. वहीं सोमवार को बीएसपी प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी भी सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा करने की कोशिश की. हालांकि, सत्याग्रह स्थल पर भारी भीड़ और कुछ अन्य कारणों के चलते तत्काल चर्चा नहीं हो सकी.
सोमवार शाम को अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा की जाएगी. लोगों के हित के लिए आवाज उठाते रहेंगे- देवेंद्र यादव, विधायक भिलाई नगर.
BJP ने कहा पब्लिसिटी स्टंट: इस सत्याग्रह पर BJYM नेता आकाश ठाकुर ने कहा कि जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस बस पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. पब्लिक को धोखा देकर वोट बटोरते हैं. लीज की जब बात करते थे तो उसे पूरा क्यों नहीं कर पाए. जनता के भाव से वे खेल रहे हैं.
विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी है. उनके समर्थन में पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित कई नेता पहुंचे. अब देखना होगा कि बातचीत के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहती है और भिलाई के इन मुद्दों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है.