ETV Bharat / state

आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने की वर्तमान नीति क्या है? CM सुक्खू ने दिया जवाब

करसोग से विधायक दीप राज ने बीते हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान आउटसोर्ट कर्मचारियों को लेकर सदन में सरकार से कई सवाल पूछे.

विधायक दीप राज ने सदन में पूछे सवाल
विधायक दीप राज ने सदन में पूछे सवाल (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:40 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर वर्तमान में क्या नीति है और उनके वेतन वृद्धि , ईएसआई, यात्रा भत्ता सुविधाओं मिल रही है या नहीं, अगर मिल रही है तो ये सुविधाएं किन-किन विभागों में लागू की गई हैं? आउटसोर्स कर्मचारियों के हक को लेकर बीते शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विधायक जनक राज ने सुखविंदर सरकार से ये सवाल पूछे और उनका विस्तृत ब्यौरा मांगा. जिसका सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया.

सवाल: तारांकित प्रश्न संख्या 3698 के तहत एमएलए दीप राज ने पूछा क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है? साथ ही जानकारी मांगी की माननीय उच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला?

जवाब: जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान में कोई भी नीति निर्धारित नहीं है. साथ ही सीएम ने कहा कि प्रश्न के दूसरे हिस्से से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के किस निर्णय के संदर्भ में प्रश्न किया गया है? अतः ऐसी स्थिति में इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती.

सवाल: वहीं, दीप राज ने सवाल किए कि क्या सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाने के लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या 2022-2025 जारी किए हैं? यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव रहा और कितने कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हुई?

जवाब: जिसके जवाब में सीएम की ओर से कहा गया कि सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 (प्रपत्र-क) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों/ बोर्डों/ निगमों इत्यादि में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने बारे निर्देश जारी किये गए थे. उक्त निर्देश/ पत्र को निरस्त करने व आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करने के लिए एक याचिकाकर्ता बाल कृष्ण ने हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 'बाल कृष्ण बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार' याचिका दायर की है, जो कि वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.

सवाल: वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (₹750), ईएसआई, यात्रा भत्ता सुविधाओं के क्या प्रावधान हैं और ये सुविधाएं किन-किन विभागों में लागू की गई हैं, इसका विधायक ने सरकार से ब्यौरा मांगा.

जवाब: जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि आउटसोर्स कर्मियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 1.7.2017 (प्रपत्र-ख) को एक मार्गदर्शिका जारी की गई, जिसमें वेतन वृद्धि, ईएसआई, यात्रा भत्ते का प्रावधान है, जो कि सभी सरकारी विभागों पर लागू है.

सवाल: करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा, जल शक्ति व बिजली विभाग में कितने पद स्वीकृत हुए और जलवाहक/पैरा-फिटर जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें?

जवाब: इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित कर दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अवैध कब्जे हटाने से कितने परिवार हो रहे प्रभावित? इस जिले में प्रभावितों का आंकड़ा जीरो

Last Updated : December 16, 2025 at 2:01 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL WINTER SESSION
POLICY FOR OUTSOURCE EMPLOYEES
MLA DEEP RAJ
CM SUKHU ON OUTSOURCED EMPLOYEES
HIMACHAL OUTSOURCED EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.