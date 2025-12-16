ETV Bharat / state

आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने की वर्तमान नीति क्या है? CM सुक्खू ने दिया जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर वर्तमान में क्या नीति है और उनके वेतन वृद्धि , ईएसआई, यात्रा भत्ता सुविधाओं मिल रही है या नहीं, अगर मिल रही है तो ये सुविधाएं किन-किन विभागों में लागू की गई हैं? आउटसोर्स कर्मचारियों के हक को लेकर बीते शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विधायक जनक राज ने सुखविंदर सरकार से ये सवाल पूछे और उनका विस्तृत ब्यौरा मांगा. जिसका सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया.

सवाल: तारांकित प्रश्न संख्या 3698 के तहत एमएलए दीप राज ने पूछा क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है? साथ ही जानकारी मांगी की माननीय उच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला?

जवाब: जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान में कोई भी नीति निर्धारित नहीं है. साथ ही सीएम ने कहा कि प्रश्न के दूसरे हिस्से से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के किस निर्णय के संदर्भ में प्रश्न किया गया है? अतः ऐसी स्थिति में इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती.

सवाल: वहीं, दीप राज ने सवाल किए कि क्या सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाने के लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या 2022-2025 जारी किए हैं? यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव रहा और कितने कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हुई?

जवाब: जिसके जवाब में सीएम की ओर से कहा गया कि सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 (प्रपत्र-क) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों/ बोर्डों/ निगमों इत्यादि में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने बारे निर्देश जारी किये गए थे. उक्त निर्देश/ पत्र को निरस्त करने व आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करने के लिए एक याचिकाकर्ता बाल कृष्ण ने हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 'बाल कृष्ण बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार' याचिका दायर की है, जो कि वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.