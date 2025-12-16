ETV Bharat / state

विकास प्रदर्शनी पर फटकार: विधायक ने सीएमएचओ को दी विधानसभा तक जाने की चेतावनी

करौली: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगलवार को सूचना केंद्र सभागार में आयोजित विकास प्रदर्शनी और स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विभाग में अव्यवस्थाओं को लेकर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ. जयंतीलाल मीणा को फटकार लगाई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो वे विधानसभा में प्रश्न लगाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से शिकायत करेंगे.

विधायक गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. वे जब जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे, तो चिकित्सा विभाग के स्टॉल पर पहुंचे. इसी दौरान जिलाध्यक्ष ने चिकित्सा अव्यवस्थाओं को लेकर कार्यवाहक सीएमएचओ से जानकारी मांगी. तभी विधायक भड़क गए और सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं. निजी अस्पतालों में मापदंडों के अनुरूप चिकित्साकर्मी तक नहीं हैं. उन्होंने कहा​ कि 'एक अस्पताल में तो इंजेक्शन तक ठीक से नहीं लगा पाते हैं, आखिर आप रोज निरीक्षण के नाम पर क्या कर रहे हो?'