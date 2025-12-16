ETV Bharat / state

विकास प्रदर्शनी पर फटकार: विधायक ने सीएमएचओ को दी विधानसभा तक जाने की चेतावनी

सीएमएचओ की कार्यप्रणाली को लेकर कलेक्टर ने सीएमएचओ को नोटिस जारी किए थे. विभाग की प्रमुख शासन सचिव को भी पत्र लिखा था.

कार्यक्रम के दौरान विधायक व अन्य अधिकारी
December 16, 2025

करौली: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगलवार को सूचना केंद्र सभागार में आयोजित विकास प्रदर्शनी और स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विभाग में अव्यवस्थाओं को लेकर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ. जयंतीलाल मीणा को फटकार लगाई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो वे विधानसभा में प्रश्न लगाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से शिकायत करेंगे.

विधायक गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. वे जब जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे, तो चिकित्सा विभाग के स्टॉल पर पहुंचे. इसी दौरान जिलाध्यक्ष ने चिकित्सा अव्यवस्थाओं को लेकर कार्यवाहक सीएमएचओ से जानकारी मांगी. तभी विधायक भड़क गए और सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं. निजी अस्पतालों में मापदंडों के अनुरूप चिकित्साकर्मी तक नहीं हैं. उन्होंने कहा​ कि 'एक अस्पताल में तो इंजेक्शन तक ठीक से नहीं लगा पाते हैं, आखिर आप रोज निरीक्षण के नाम पर क्या कर रहे हो?'

सीएमएचओ को फटकार लगाते विधायक

अवैध जांच प्रयोगशालाओं पर सवाल: जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह ने अवैध पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा मांगा और सवाल उठाया कि जब निरीक्षण के बाद लैब बंद मिलती है, तो अधिकारियों के जाते ही वे कैसे दोबारा खुल जाती हैं? इस पर विधायक ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे विधानसभा में प्रश्न लगाएंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से शिकायत करेंगे.

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश: मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तुरंत सीएमएचओ को शिकायतों और चिकित्सा व्यवस्था की दो दिन के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए. पूर्व में भी कलेक्टर उनकी कार्यप्रणाली से नाखुश देखे गए हैं. चिकित्सा अव्यवस्थाओं से नाराज होकर कलेक्टर ने सीएमएचओ को 17 सीसीए के नोटिस जारी किए थे.

