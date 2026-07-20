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विधायक शत्रुघ्न महतो जलजमाव के विरोध में सड़क पर उतरे, नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा

धनबाद के बाघमारा MLA शत्रुघ्न महतो ने शहर में कई जगहों पर जलजमाव को लेकर धरना दिया.

WATERLOGGING PROBLEM IN DHANBAD
समर्थकों के साथ धरने पर बैठे विधायक शत्रुघ्न महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 4:28 PM IST

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धनबादः वार्ड संख्या-3 स्थित राजगंज रोड पर डीएवी मिडिल स्कूल के समीप सोमवार सुबह जलजमाव की गंभीर स्थिति देखने को मिली. सड़क और नाली का अंतर पूरी तरह खत्म हो गया. गंदे पानी से पूरी सड़क भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

सबसे अधिक दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई. उन्हें गंदे पानी के बीच होकर स्कूल पहुंचना पड़ा. कई अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्कूल भेजना भी उचित नहीं समझा. किताबों का बैग उठाए मासूम बच्चों का जलजमाव से होकर गुजरना स्थानीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता नजर आया.

जानकारी देते विधायक शत्रुघ्न महतो (Etv Bharat)

घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी

उधर, कतरास की सब्जी पट्टी इलाके में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया. जलभराव से कई दुकानदारों का सामान खराब हो गया, जबकि कारोबार भी प्रभावित हुआ. कुछ घंटे की बारिश ने पूरे इलाके की सामान्य दिनचर्या बिगाड़ दी.

सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया

हर साल मानसून में एक जैसी परेशानी झेल रहे लोगों का आक्रोश आखिरकार सड़क पर उतर आया. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, कतरास चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज गुप्ता और स्थानीय दुकानदारों ने राजगंज रोड पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर धरना शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार शिकायत और मांग के बावजूद जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई. उनका आरोप है कि हर वर्ष बरसात में लोगों को इसी समस्या से जूझना पड़ता है.

विधायक ने स्थायी समाधान की मांग की

धरना की सूचना मिलते ही कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर बनाए रखी. इस दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो ने धनबाद नगर आयुक्त से फोन पर बात कर कतरास की जलजमाव की समस्या से अवगत कराया और तत्काल राहत के साथ स्थायी समाधान की मांग की.

विधायक ने कहा कि कतरास की जनता वर्षों से हर बारिश में जलजमाव की समस्या झेल रही है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल सका है. उन्होंने नगर निगम से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की.

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विधायक का नगर निगम के खिलाफ मोर्चा
MLA SHATRUGHAN MAHATO
DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION
धनबाद में जल जमाव की समस्या
WATERLOGGING PROBLEM IN DHANBAD

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