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MMDR बिल पर बोले राजेश ठाकुर, कहा- झारखंड में हेमंत सरकार का खर्चा पानी बंद करना चाहती है केंद्र सरकार, बीजेपी का आया रिएक्शन

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के MMDR संशोधन बिल पर दिए बयान पर विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट

Rajesh Thakur-MLA CP Singh
राजेश ठाकुर और विधायक सीपी सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 6:19 PM IST

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रांची: केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. झारखंड कांग्रेस लगातार इसके विरोध में आंदोलन कर रही है. जिसके खिलाफ भाजपा ने भी पलटवार की रणनीति अपनाई है.

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए झारखंड के जल, जंगल और जमीन को लूटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यहां के लोग पहले से ही विस्थापन का दंश झेलते रहे हैं और एक नये तरीके से इसकी वजह से विस्थापन होगा.

MMDR बिल पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान (Etv Bharat)

राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सच्चाई यह है कि जमीन लूटने की योजना है, जिसमें कई किलोमीटर तक आपको खनन करने के प्रावधान का अधिकार होगा. उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर जैसा विरोध बीजेपी नेताओं ने किया है, अब उन्हीं नेताओं को इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए.

जनता को बरगालने की हो रही है कोशिश: सीपी सिंह

MMDR संशोधन बिल, 2026 के विरोध में चल रहे आंदोलन पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे जनता को बरगलाने वाला आंदोलन बताया है. बीजेपी विधायक ने कांग्रेस-जेएमएम-राजद के विरोध की निंदा करते हुए कहा है कि क्या राज्य में चल रहे अवैध माइनिंग को रोकने की गारंटी कांग्रेस-जेएमएम-राजद लेगा. वह ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी अवैध खनन से होने वाली निजी आमदनी बंद हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि आखिर अवैध उत्खनन पर रोक क्यों नहीं लग रही है चूंकि सभी की जेब में इसके जरिए पैसा जा रहा है तो सभी चुप हैं. उन्होंने कहा कि विरोधी ढिंढोरा पीटकर जनता को बरगला रहे हैं कि इतना का नुकसान होगा और जनता को मूर्ख बना रहे हैं लेकिन जनता तो देख रही है कि आखिर क्या हो रहा है.

आखिर क्या है MMDR संशोधन बिल?

एमएमडीआर (MMDR) का पूरा नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम है जिसे केंद्र सरकार ने पिछले दिनों संसद के दोनों सदन से पास कराया है. यह देश में खनन क्षेत्र और खनिज संसाधनों को विनियमित (कंट्रोल) करने वाला मुख्य कानून है. 1957 के इस कानून में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है, जिसके तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर, खनिज अधिकारों या खनिज वाली भूमि पर नया कर नहीं लगा सकती हैं.

इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, वैध खनन को बढ़ावा देना और राज्यों के राजस्व को मजबूत करना है. मगर झारखंड सहित कुछ राज्य इसके प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्यों में इस संशोधन को लेकर राजनीतिक स्तर पर विरोध किया जा रहा है. राज्य सरकार और सत्ताधारी दलों का आरोप है कि नए संशोधनों से राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर असर पड़ेगा और भारी राजस्व की हानि हो सकती है.

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MMDR बिल पर राजेश ठाकुर का बयान
कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप
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