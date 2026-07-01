ETV Bharat / state

नकटी में MLA कॉलोनी बनाने के फैसले पर विवाद: कांग्रेस ने उठाए सवाल, विधायक कॉलोनी का पता बदलने की मांग

दरअसल, नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच कांग्रेस विधायक जनकराम ध्रुव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित भूमि बदलने की मांग की. विधायक ने कहा कि वर्तमान में नकटी गांव में जिस स्थान का चयन किया गया है, वहां स्थानीय लोगों का लगातार विरोध जारी है. ऐसे में सरकार नया रायपुर में किसी उपयुक्त स्थान पर विधायक कॉलोनी का निर्माण कराए.

रायपुर: बीते दिनों नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. विधायक कॉलोनी के लिए हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक ने सीएम साय को पत्र लिखा है. पत्र लिखने वाले कांग्रेस विधायक का नाम जनकराम ध्रुव है. विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विधायक कॉलोनी के लिए नकटी गांव की जगह नया रायपुर में दूसरी जमीन आवंटित की जाए. विधायक का कहना है कि सैकड़ों ग्रामीणों का आशियाना उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना जनहित में नहीं है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखे पत्र में जनकराम ध्रुव ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना कार्रवाई कर रहा है. विधायक ने अपने पत्र में लिखा कि विधायक कॉलोनी के लिए सैकड़ों ग्रामीणों का आशियाना उजाड़ना उचित नहीं होगा. पत्र में जनकराम ध्रुव ने इस पूरे घटनाक्रम पर व्यक्तिगत पीड़ा व्यक्त करते हुए सरकार से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की.





"विधायकों की सुविधा मिले, लेकिन गरीबों को हटाने की कीमत पर नहीं"

कांग्रेस विधायक जनकराम ध्रुव ने अपने पत्र में यह भी कहा कि विधायक कॉलोनी का निर्माण आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा स्थान चुना जाए जहां किसी गरीब परिवार को बेघर न होना पड़े. उन्होंने सुझाव दिया कि नया रायपुर में पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, जहां प्रशासनिक दृष्टि से भी विधायक कॉलोनी विकसित की जा सकती है.





बुलडोजर से पत्र तक, नकटी बना प्रदेश की राजनीति का नया केंद्र

नकटी गांव में हुई कार्रवाई को लेकर पहले कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर सरकार का विरोध किया.अब कांग्रेस विधायक जनकराम ध्रुव की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी ने इस विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे रही है. कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ भाजपा सरकार पुनर्वास और विकास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को बेघर कर रही है.

नकटी का विवाद अब केवल बुलडोजर और पुनर्वास तक सीमित नहीं रहा. भाजपा सरकार के फैसले पर अब कांग्रेस के विधायक ने सीधे मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग की है. बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विधायक कॉलोनी के लिए नया स्थान तलाशेगी या फिर अपने फैसले पर कायम रहेगी ? आने वाले दिनों में इस चिट्ठी का राजनीतिक असर कितना होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी.

कौन हैं विधायक जनकराम ध्रुव

कांग्रेस विधायक जनकराम ध्रुव गरियाबंद जिले के बिंद्रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है.