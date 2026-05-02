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"जनता को पानी देना सरकार की प्राथमिकता"; विधायक भूपेश चौबे बोले- हीलाहवाली करने वालों को झेलना पड़ेगा दंड

बता दें कि सोनभद्र में पटवध पेयजल समूह योजना, जल जीवन मिशन के तहत स्थापित की गई है. प्रधानमंत्री ने सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजना का वर्चुअल शिलान्यास किया था. इस परियोजना से 650 गांवों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है.

सोनभद्र : जल जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल सप्लाई की समस्या को लेकर शनिवार को विधायक भूपेश चौबे ने पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक इस परियोजना से पानी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ कठिनाई है, इसलिये कड़ी धूप में सबके साथ खड़े होकर इसकी समीक्षा की गई है.

पेयजल सप्लाई की समस्या को लेकर शनिवार को विधायक भूपेश चौबे ने पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जनता को पानी देना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इसमें कोई भी हीलाहवाली करेगा चाहे वह कितना भी बड़ा अफसर होगा, चाहे वह कंपनी कितनी भी बड़ी होगी उनको इसका दंड झेलना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि इस दौरान मौके पर एडीएम नमामि गंगे रोहित यादव भी मौजूद रहे. वह हर घर नल योजना के नोडल अधिकारी भी हैं. उन्होंने इस वर्ष के दिसंबर माह तक कार्य पूरा कर लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों से उनकी बात हुई है और दिसंबर 2026 तक हर गांव तक पानी पहुंचा दिया जाएगा.

एडीएम, नमामि गंगे नोडल अधिकारी रोहित यादव का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है और वर्ष 2026 के दिसंबर माह तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा और पानी की सप्लाई इस परियोजना से सभी गांवों में शुरू हो जाएगी.





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