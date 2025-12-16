थराली में पुल शिलान्यास कार्यक्रम में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, पूजा शुरू हुई देख देर से पहुंचे MLA बैरंग लौटे
मोटर पुल के शिलान्यास में विधायक के पहुंचने से पहले ही पूजा शुरू हुई, कार्यकर्ताओं ने जताया रोष, विधायक को कार्यक्रम से लौटाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 16, 2025 at 8:06 AM IST
चमोली: जिले के थराली ब्लॉक में सोमवार को एक मोटर पुल के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया. इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक को पहुंचना था. लेकिन विधायक समय पर नहीं पहुंचे. इधर पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था. ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने पूजा शुरू कर दी. बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये बात खल गई. उन्होंने इसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे विधायक से शिकायत की. विधायक बिना कार्यक्रम में शामिल हुए लौट गए.
मोटर पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में देर से पहुंचे विधायक: सोमवार को थराली विकासखंड के कुलसारी में कुलसारी सुनाऊ को जोड़ने वाले मोटरपुल का शिलान्यास कार्यक्रम तय था. शिलान्यास और भूमि पूजन थराली विधायक भूपालराम टम्टा द्वारा किया जाना था. लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों ने शिलान्यास कार्यक्रम के लिए थराली ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित को भी आमंत्रित किया था. तय समय पर बिना विधायक के पहुंचे ही भूमि पूजन मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो गया. इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिलान्यास कार्यक्रम स्थल को छोड़ दिया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही थराली विधायक का वाहन रोक कर शिलान्यास कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम की जानकारी उन्हें दी गई.
विधायक के आने से पहले शुरू हुई पूजा तो हुए नाराज: इस घटना पर थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और शिलान्यास कार्यक्रम से बैरंग ही लौट आए. हालांकि थराली विधायक के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए लौटने के बाद भी शिलान्यास स्थल पर भूमि पूजन हुआ. इसमें थराली ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित, ज्येष्ठ प्रमुख नवनीत रावत समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे.
विधायक ने क्या कहा: थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने कहा कि-
इस घटना की जानकारी कार्यकर्ताओं से मुझे मिली. कार्यकर्त्ताओं में इस मामले को लेकर काफी रोष था. भूमि पूजन बिना मेरी मौजूदगी के शुरू हो गया था. इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जाहिर की थी. इसलिए मैंने भी वापस लौटना ही उचित समझा.
-भूपालराम टम्टा, विधायक थराली-
जेई का जवाब: वहीं इस मामले पर सफाई देते हुए लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमित पुरोहित ने कहा कि-
शिलान्यास कार्यक्रम में थराली विधायक के आने से पहले ही पूजा शुरू हो गयी थी. हालांकि बाद में पूजा को रोक दिया गया था. इस प्रकरण में विभागीय अधिकारियों का कोई दोष नहीं है.
-अमित पुरोहित, कनिष्ठ अभियंता, पीडब्ल्यूडी-
ब्लॉक प्रमुख ने पूजा शुरू करने को सही बताया: वहीं ब्लॉक प्रमुख थराली प्रवीण पुरोहित ने बताया कि-
पूजा का मुहूर्त तय था. इसलिए तय समय पर ही पूजा शुरू हो गयी थी. लेकिन फिर थराली विधायक के पहुंचने तक पूजा को रोक दिया गया था. थराली विधायक कार्यक्रम में तय समय से बहुत देरी से पहुंचे थे. फिर भी पूजा शुरू होने के बाद थराली विधायक के पहुंचने तक रोक दी गयी थी.
-प्रवीण पुरोहित, ब्लॉक प्रमुख, थराली-
