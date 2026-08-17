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भोरमदेव बाबा का किया जलाभिषेक, विधायक भावना बोहरा ने 7 दिनों में पूरी की 151 किमी पदयात्रा

आज सावन का तीसरा सोमवार है. इससे एक दिन पहले रविवार को पंडरिया विधायक भावना बोहरा भोरमदेव पहुंची और जलाभिषेक किया.

BHAWNA BOHRA KANWAR YATRA
विधायक की कांवड़ यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 10:19 AM IST

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कवर्धा: मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से भोरमदेव तक निकली 151 किलोमीटर की कांवड़ पदयात्रा रविवार को भगवान भोरमदेव के जलाभिषेक के साथ पूर्ण हुई. पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में करीब 600 कांवड़ियों ने कांवड़ में मां नर्मदा का पावन जल लेकर भोरमदेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधिवत जलाभिषेक किया. इस दौरान पूरा भोरमदेव धाम हर-हर महादेव, बोल बम और भारत माता की जय के जयघोष से गूंज उठा.

विधायक भावना बोहरा की पदयात्रा

10 अगस्त को अमरकंटक से शुरू हुई इस यात्रा में कांवड़ियों ने वनांचल, पहाड़ी और कठिन मार्गों से गुजरते हुए करीब 151 किलोमीटर की दूरी तय की. बारिश, नदी-नालों और रास्ते की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. पैरों में छाले और थकान के बावजूद कांवड़िए लगातार शिवभक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे.

भोरमदेव में भावना बोहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

तिरंगा फहराने के बाद पिर शुरू की पदयात्रा

15 अगस्त को विधायक भावना बोहरा और कांवड़ियों ने डोंगरिया शासकीय विद्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी और मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद बोड़ला तक की यात्रा पूरी की. 16 अगस्त को बोड़ला से अंतिम चरण की यात्रा शुरू हुई, जो सुकवापारा, जैताटोला, खैरबना खुर्द, घोंघा और चौरा होते हुए भोरमदेव पहुंची.

MLA Bhawna Bohra Kanwar Yatra
विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

16 अगस्त को यात्रा का समापन

भोरमदेव पहुंचने पर हजारों श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया. मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिवभक्ति में डूबा नजर आया. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया.

MLA Bhawna Bohra Kanwar Yatra
अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर पदयात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह यात्रा केवल 151 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं, बल्कि मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था, सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण और राष्ट्रप्रेम की अनुभूति थी. उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली और जनकल्याण की कामना भगवान भोरमदेव से की गई है.

MLA Bhawna Bohra Kanwar Yatra
मां नर्मदा का पावन जल लेकर भोरमदेव मंदिर पहुंची विधायक (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक ने लोगों का जताया आभार

विधायक ने यात्रा में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अमले और सेवा में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया. यात्रा के समापन अवसर पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारा एवं प्रसादी की व्यवस्था भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया.

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