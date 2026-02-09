दुर्ग में बजट युवा संवाद का आयोजन, विधायक भावना बोहरा ने बजट को विकसित भारत 2047 का नींव बताया
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के सवाल पर विधायक भावना बोहरा ने सरकार का पक्ष रखा.
Published : February 9, 2026 at 2:27 PM IST
दुर्ग: भिलाई के एक निजी कॉलेज में बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन में पंडरिया विधायक भावना बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए. हमारा दायित्व है कि हम बजट से जुड़ी जरुरी बातें लोगों तक पहुंचाएं. ये बताएं की बजट में जो प्रावधान किया गया है वो विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करेगा.
बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन
कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा ने युवाओं से बजट को लेकर संवाद किया और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है. इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा स्किल डेवलपमेंट, गर्ल्स हॉस्टल और डिफेंस सेक्टर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है.
विधायक भावना बोहरा ने की बजट की तारीफ
विधायक भावना बोहरा ने कहा, आज का युवा नौकरी पाने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोहरा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में युवाओं को कई बार धरना-प्रदर्शन करना पड़ा, जबकि वर्तमान में युवा खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेला, जबकि वर्तमान सरकार स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है.
शराबबंदी पर रखा सरकार का पक्ष
शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, लेकिन भाजपा ने कभी ऐसी घोषणा नहीं की. भाजपा सरकार अपने वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है. वहीं नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार और पुलिस ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
आयोजन में बीजेपी विधायक भावना बोहरा के साथ शंकराचार्य इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर आईपी मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.
