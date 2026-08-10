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151 किमी लंबी कांवड़ यात्रा पर निकलीं विधायक भावना बोहरा, नर्मदा जल से करेंगी भोरमदेव का अभिषेक

पिछले 2 सालों से सावन के महीने में पंडरिया विधायक कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रही हैं.

SAWAN SECOND SOMWAR 2026
कांवड़ यात्रा पर निकलीं विधायक भावना बोहरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 12:08 PM IST

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कबीरधाम: सावन का आज दूसरा सोमवार है. छत्तीसगढ़ के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. हर साल की तरह इस साल भी पंडरिया विधायक भावना बोहरा अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर भोरमदेव मंदिर और जलेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक के लिए निकल पड़ी हैं. करीब 115 किमी लंबी इस कांवड़ यात्रा को बीजेपी विधायक भावना बोहरा पूरा करेंगे. उनकी इस यात्रा में करीब 500 कांवड़ भक्त शामिल हैं.

कांवड़ यात्रा पर निकलीं बीजेपी विधायक भावना बोहरा

कांवड़ यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, पत्थलगांव विधायक गोमती साय और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में समर्थक एवं श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचे. ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष के साथ कांवड़िए नाचते गाते यात्रा पर रवाना हुए. इस बार भी कवर्धा जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़ यात्री अमरकंटक पहुंचे जल लेने के लिए पहुंचे हैं.

कांवड़ यात्रा पर निकलीं विधायक भावना बोहरा (ETV Bharat)

151 किमी की यात्रा पूरी कर करेंगी जलाभिषेक

विधायक भावना बोहरा लगातार दूसरे वर्ष अमरकंटक से भोरमदेव तक यह कांवड़ यात्रा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मां नर्मदा से जल लेकर 151 किलोमीटर की पदयात्रा कर जलेश्वर महादेव और भोरमदेव बाबा को जल अर्पित करना उनके लिए आस्था और संकल्प का विषय है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा में अधिक संख्या में कांवड़िए शामिल हुए हैं.

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अमरकंटर से निकली कांवड़ यात्रा (ETV Bharat)

सनातन में वापसी करने वाले 15 बैगा भी करेंगे जलाअभिषेक

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अपने विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धिऔर खुशहाली की कामना करना है. बीजेपी विधायक ने कहा कि हाल ही में सनातन धर्म में वापसी करने वाले 15 बैगा आदिवासी महिला-पुरुष भी इस बार कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. सभी लोग मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और खुशहाली की कामना करेंगे. 151 किलोमीटर की यह कांवड़ यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु जलेश्वर महादेव डोंगारिया और भोरमदेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

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अमरकंटर से निकली कांवड़ यात्रा (ETV Bharat)

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