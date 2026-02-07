ETV Bharat / state

विधायक भैयालाल राजवाड़े ने गिनवाई केंद्रीय बजट की खूबियां, जल्द ही सड़क मरम्मत होने का किया वादा

कोरिया : बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट को लेकर जानकारी दी. बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने इस मौके पर कहा कि यह बजट गरीब, किसान, मातृशक्ति और युवाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है.





रोजगार को दी गई प्राथमिकता



विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की सोच पर आधारित है. जिसमें संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत निवेश पर विशेष जोर दिया गया है. रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, परिवारों की क्रय शक्ति मजबूत करने और सार्वभौमिक सेवाओं के विस्तार को इसमें प्राथमिकता दी गई है.



उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा



भैयालाल राजवाड़े ने बताया कि शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए स्थायी समिति गठन का प्रस्ताव किया गया है. टियर-2 और टियर-3 शहरों में व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से अल्पकालिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे.औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के समीप विश्वविद्यालय नगर समूह विकसित करने का प्रावधान भी बजट की अहम उपलब्धि है.

