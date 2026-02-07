ETV Bharat / state

विधायक भैयालाल राजवाड़े ने गिनवाई केंद्रीय बजट की खूबियां, जल्द ही सड़क मरम्मत होने का किया वादा

बैकुंठपुर में बीजेपी विधायक भैयालाल राजवाड़े ने केंद्रीय बजट की खूबिया गिनवाई. केंद्रीय बजट को विधायक ने दूरगामी बताते हुए प्रशंसा की.

MLA Bhaiyalal Rajwade enumerated union budget
भैयालाल राजवाड़े ने गिनवाई केंद्रीय बजट की खूबियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया : बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट को लेकर जानकारी दी. बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने इस मौके पर कहा कि यह बजट गरीब, किसान, मातृशक्ति और युवाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है.

रोजगार को दी गई प्राथमिकता

विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की सोच पर आधारित है. जिसमें संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत निवेश पर विशेष जोर दिया गया है. रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, परिवारों की क्रय शक्ति मजबूत करने और सार्वभौमिक सेवाओं के विस्तार को इसमें प्राथमिकता दी गई है.


उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

भैयालाल राजवाड़े ने बताया कि शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए स्थायी समिति गठन का प्रस्ताव किया गया है. टियर-2 और टियर-3 शहरों में व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से अल्पकालिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे.औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के समीप विश्वविद्यालय नगर समूह विकसित करने का प्रावधान भी बजट की अहम उपलब्धि है.

यालाल राजवाड़े ने गिनवाई केंद्रीय बजट की खूबियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में आतिथ्य, एनीमेशन, गेमिंग और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है.वहीं निर्यात को गति देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन और वायु माल ढुलाई अवसंरचना के उन्नयन का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण भारत के लिए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने और किसानों के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाने के कदम बजट को समग्र विकास की दिशा में मजबूत बनाते हैं- भैयालाल राजवाड़े, बीजेपी विधायक

अगले वित्त वर्ष में सुधरेगी सड़क की हालत

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकुंठपुर शहर में लंबे समय से लंबित सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में बैकुंठपुर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहर से हैचरी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी.

पुरवैय्या बस्तर लोक कलाकारों ने राष्ट्रपति के सामने दी प्रस्तुति, पीएम मोदी के सामने परफॉर्म करने की इच्छा


केंद्रीय बजट को बीजेपी ने बताया दूरगामी, कहा युवा महिला और किसानों को मिलेगा लाभ

जमानत के बाद कोंडागांव पहुंचे कवासी लखमा, कांग्रेसियों ने निकाली भव्य बाइक रैली, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

TAGGED:

MLA BHAIYALAL RAJWADE
ROAD REPAIR SOON
भैयालाल राजवाड़े
केंद्रीय बजट
MERITS OF UNION BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.