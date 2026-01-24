ETV Bharat / state

दुमका के खेल प्रेमियों को मिली सौगात, शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन

दुमका : जिले के खेल प्रेमियों को हेमंत सोरेन सरकार की सौगात प्राप्त हुई है. स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने पांच करोड़ की लागत से निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया. जहां एक छत के नीचे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे खेलों के साथ जिम औऱ योगाभ्यास की व्यवस्था है. बैडमिंटन के लिए चार कोर्ट बनाये गए हैं.

रांची जैसी सुविधाएं दुमका में देने का प्रयास

इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और इसे उपराजधानी के अनुरूप संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है. वर्तमान समय में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं. आगे भी दुमका जिले को कई जनहितकारी और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारकर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम सभी प्रकार के इनडोर खेलों के लिए निर्मित किया गया है.

इंडोर स्टेडियम में विधायक बसंत सोरेन (ईटीवी भारत)

वहीं दुमका के उपविकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि स्टेडियम के संचालन के लिए शीघ्र ही मेम्बरशिप ड्राइव चलाया जाएगा, जिससे आमजन इससे जुड़ सकेंगे. इसके अतिरिक्त यहां कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस सहित अन्य इनडोर खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सामग्री उपलब्ध है. साथ ही स्टेडियम परिसर में योगा कक्षाएं संचालित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है.