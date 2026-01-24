दुमका के खेल प्रेमियों को मिली सौगात, शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन
दुमका में नव निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने उद्घाटन किया.
Published : January 24, 2026 at 10:19 PM IST
दुमका : जिले के खेल प्रेमियों को हेमंत सोरेन सरकार की सौगात प्राप्त हुई है. स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने पांच करोड़ की लागत से निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया. जहां एक छत के नीचे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे खेलों के साथ जिम औऱ योगाभ्यास की व्यवस्था है. बैडमिंटन के लिए चार कोर्ट बनाये गए हैं.
रांची जैसी सुविधाएं दुमका में देने का प्रयास
इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और इसे उपराजधानी के अनुरूप संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है. वर्तमान समय में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं. आगे भी दुमका जिले को कई जनहितकारी और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारकर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम सभी प्रकार के इनडोर खेलों के लिए निर्मित किया गया है.
वहीं दुमका के उपविकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि स्टेडियम के संचालन के लिए शीघ्र ही मेम्बरशिप ड्राइव चलाया जाएगा, जिससे आमजन इससे जुड़ सकेंगे. इसके अतिरिक्त यहां कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस सहित अन्य इनडोर खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सामग्री उपलब्ध है. साथ ही स्टेडियम परिसर में योगा कक्षाएं संचालित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है.
खूंटाबांध तालाब में बोटिंग का हुआ उद्घाटन
इसके पहले विधायक ने खूंटाबांध तालाब में पैडल बोटिंग की शुरुआत की. स्थानीय लोग वर्षों से मनोरंजन के इस साधन की मांग कर रहे थे. बसंत सोरेन ने कहा कि खूंटाबांध तालाब दुमका शहर का एक प्रमुख एवं मनोरम स्थल है. आमजनों के मनोरंजन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है. इसके लिए मात्र 30 रुपये प्रति राइड शुल्क निर्धारित किया गया है. बोटिंग संचालन में सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में और भी पैडल बोट्स की व्यवस्था की जाएगी.
यह भी पढ़ें:
राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी में निशानों पर साधा गया आत्मविश्वास, चौथे दिन रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में दिखा दमदार प्रदर्शन
रांची को मिलेगा नया नाइट लाइफ हब, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर खुलेगा नाइट मार्केट
सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी का देवघर में स्वागत, डीसी ने कहा- अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए जमीन किए जाएंगे चिन्हित