बालमुकुंद आचार्य का बड़ा दावा, बोले- सीरिया से भी मिली धमकी, सत्य-सनातन के लिए खड़ा रहूंगा

जयपुर के हवामहल से विधायक बालमुकुंद आचार्य ने खुलासा किया कि उन्हें सीरिया से धमकियां मिली हैं.

MLA Balmukund Acharya
कुचामनसिटी में विधायक बालमुकुंद आचार्य (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: कुचामन सिटी की श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला एवं श्री कुचामन गोशाला में आयोजित गौसेवा कार्यक्रम में हवामहल विधायक और हाथोज धाम के महंत बालमुकुंद आचार्य ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें देश-विदेश से, यहां तक कि सीरिया से भी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वे कभी इन धमकियों से डरे नहीं. उन्होंने कहा कि वे विधायक रहें या नहीं, सनातन और गौमाता के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे.

आचार्य यहां गोपाष्टमी पर गौशाला के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन इससे उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ. वे बोले- मैं न झुका हूं, न झुकूंगा. धर्म और देश की रक्षा के लिए प्राण भी अर्पित करने पड़े, तो पीछे नहीं हटूंगा.

पढ़ें: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य बोले, साधु-संतों के बारे में टीका टिप्पणी से बचें...ये सनातन के प्रहरी

इस मौके पर गौशाला में हवन और भजन-कीर्तन हुए. सैकड़ों गौभक्तों ने बालमुकुंद आचार्य के सान्निध्य में गौमाता की सेवा और आराधना की. कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि भारतीय संस्कृति और देश को बचाने के लिए हमें एक होना होगा. कुछ लोग हमारे समाज में फूट डालकर राज करना चाहते हैं. हमें ऐसे तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर कब्जों को कानून के रास्ते से वापस लाया जाएगा. उन्होंने कहा- इसके बाद ही मैं सिर पर पगड़ी धारण करूंगा. उन्होंने समाज के कुछ वर्गों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को राष्ट्रगान बोलने में भी शर्म आती है.

गौसेवा का भाव और संस्कृति का संदेश: गौशाला समिति के राम काबरा ने कहा कि गाय भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है और गोपाष्टमी का पर्व इन्हीं गौमाताओं को समर्पित है. द्वापर युग में इसी दिन बालकृष्ण ने पहली बार गौचारण किया था, तभी से यह पावन पर्व मनाया जाता है.

