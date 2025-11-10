वैर विधायक की चेतावनी, बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यपाल से करूंगा शिकायत
बृज विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य बहादुर सिंह कोली ने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ राज्यपाल को शिकायत करने की चेतावनी दी है.
Published : November 10, 2025 at 1:43 PM IST
भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. वैर विधायक एवं बृज विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बोम) सदस्य बहादुर सिंह कोली ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भ्रष्ट कर्मचारियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे इसकी शिकायत सीधे राज्यपाल से करेंगे. कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से डेप्युटेशन पर नए कर्मचारी लाए जाएंगे.
बृज विश्वविद्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. राजभवन सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही आदेश जारी कर तीन भ्रष्ट कर्मचारियों उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पांडेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह के निलंबन और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. साथ ही निलंबित कुलगुरु प्रो रमेश चंद्रा समेत चारों से वित्तीय वसूली के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तीन सप्ताह बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने विवि की प्रशासनिक मजबूरियों का हवाला देते हुए इन आदेशों को अब तक लागू नहीं किया है.
इसी को लेकर विधायक बहादुर सिंह कोली ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यदि कुलगुरु ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो मामला राज्यपाल के संज्ञान में लाया जाएगा. जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे. भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाना सीधी राज्यपाल के आदेशों की अवहेलना है. अब यह बर्दाश्त नहीं होगा.
आरोप- भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण: छात्र नेता विष्णु चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्ट कर्मचारियों को खुला संरक्षण दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक फाइलों तक, हर जगह दलाली तंत्र हावी है. छात्रों की मार्कशीट से लेकर बैक पेपर तक का खेल चल रहा है. पैसों के दम पर अंकों में हेराफेरी करते हैं. दो भ्रष्ट कर्मचारियों पर तो चारित्रिक हनन के भी आरोप लग चुके हैं, जिनमें से एक कर्मचारी तो लिखित में माफी भी मांग चुका है, लेकिन कुलगुरु ने उन्हें निलंबित करने के बजाय संरक्षण दे रखा है. उन्होंने कहा कि जब तक इन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, विश्वविद्यालय में पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती.
डेपुटेशन पर लाएंगे कर्मचारी: विवाद पर अपनी सफाई में कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी है. यदि इन तीनों अधिकारियों को एक साथ निलंबित किया गया, तो परीक्षा और प्रशासनिक कार्य पूरी तरह प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधीन भरतपुर और धौलपुर जिले के करीब 183 कॉलेजों में करीब दो लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. परीक्षाओं का संचालन और मूल्यांकन कार्य जारी है. ऐसे में प्रशासनिक स्टाफ की अनुपलब्धता से विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है. हम उच्च शिक्षा विभाग से डेप्युटेशन पर कर्मचारी लाएंगे, ताकि यहां की व्यवस्था बनी रहे.
विवि में घोटालों की लिस्ट:
जांच रिपोर्टों और शिकायतों से सामने आया है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं.
- 25 लाख रुपए कैश चोरी: विश्वविद्यालय से नकद राशि चोरी हुई. न तो चोर पकड़ा गया, न रकम बरामद. विधायक बहादुर सिंह कोली ने मामले की शिकायत एसीबी में की थी.
- वॉच टॉवर घोटाला: चारदीवारी पर चार वॉच टॉवर लगाने का काम 2.5 लाख रुपए में संभव था, पर कुलपति ने 9.5 लाख रुपए का भुगतान किया. 7 लाख का सीधा घोटाला.
- फर्नीचर घोटाला (9 करोड़): विश्वविद्यालय में फर्नीचर का कोई अता-पता नहीं. 30 हजार रुपए के पर्दे, 25 हजार की कुर्सियां और 2.5 लाख की डाइनिंग टेबल जैसी खरीद से भ्रष्टाचार की गहराई उजागर.
- केमिस्ट्री लैब घोटाला (12 करोड़): ‘ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूट’ नाम की निजी संस्था को फर्जी टेंडर देकर लैब निर्माण का कार्य सौंपा गया. जांच में पूरा मामला फर्जी पाया गया.
- पुस्तक खरीद घोटाला (11.5 करोड़): 1.5 करोड़ की गैर-पाठ्यक्रमीय पुस्तकें खरीदी गईं. 10 करोड़ की अतिरिक्त खरीद में भी अनियमितता उजागर हुई.
- उत्तर पुस्तिका घोटाला: गुणवत्ता शून्य कॉपियों पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान.
- संविदा भर्ती धांधली: 14 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के विपरीत, बाहरी लोगों को दी गई.
- पीएचडी प्रवेश घोटाला: 50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड के प्रवेश देकर फीस वसूली की गई. कोर्स अब तक अधूरा.
- पुनर्नियुक्ति घोटाला: 65 वर्ष से अधिक आयु के पांच कर्मचारियों को नियमों के विपरीत पुनर्नियुक्त किया गया.
- फर्जी बिल भुगतान: कई करोड़ रुपए फर्जी फर्मों के नाम से पास किए गए.