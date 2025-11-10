ETV Bharat / state

वैर विधायक की चेतावनी, बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यपाल से करूंगा शिकायत

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. वैर विधायक एवं बृज विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बोम) सदस्य बहादुर सिंह कोली ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भ्रष्ट कर्मचारियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे इसकी शिकायत सीधे राज्यपाल से करेंगे. कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से डेप्युटेशन पर नए कर्मचारी लाए जाएंगे.

बृज विश्वविद्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. राजभवन सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही आदेश जारी कर तीन भ्रष्ट कर्मचारियों उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पांडेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह के निलंबन और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. साथ ही निलंबित कुलगुरु प्रो रमेश चंद्रा समेत चारों से वित्तीय वसूली के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तीन सप्ताह बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने विवि की प्रशासनिक मजबूरियों का हवाला देते हुए इन आदेशों को अब तक लागू नहीं किया है.

पढ़ें: ठंडे बस्ते में राजभवन के आदेश : बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्ट अफसर सुरक्षित...ना निलंबन हुआ और ना ही एफआईआर

इसी को लेकर विधायक बहादुर सिंह कोली ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यदि कुलगुरु ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो मामला राज्यपाल के संज्ञान में लाया जाएगा. जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे. भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाना सीधी राज्यपाल के आदेशों की अवहेलना है. अब यह बर्दाश्त नहीं होगा.

आरोप- भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण: छात्र नेता विष्णु चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्ट कर्मचारियों को खुला संरक्षण दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक फाइलों तक, हर जगह दलाली तंत्र हावी है. छात्रों की मार्कशीट से लेकर बैक पेपर तक का खेल चल रहा है. पैसों के दम पर अंकों में हेराफेरी करते हैं. दो भ्रष्ट कर्मचारियों पर तो चारित्रिक हनन के भी आरोप लग चुके हैं, जिनमें से एक कर्मचारी तो लिखित में माफी भी मांग चुका है, लेकिन कुलगुरु ने उन्हें निलंबित करने के बजाय संरक्षण दे रखा है. उन्होंने कहा कि जब तक इन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, विश्वविद्यालय में पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती.