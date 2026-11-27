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पुलिस से भिड़े विधायक अशोक चांदना, बैरिकेडिंग तोड़ पंचायत समिति में घुसने का आरोप, मामला दर्ज

विधायक चांदना और पुलिस में तकरार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान शुक्रवार को सियासी माहौल उस समय गरमा गया, जब हिंडोली-नैनवां विधायक अशोक चांदना की पुलिस अधिकारियों से तकरार हो गई. पंचायत समिति परिसर में प्रवेश को लेकर हुई इस तनातनी में विधायक और उनके समर्थकों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से अभद्रता, डराने-धमकाने और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं. मामला इतना बढ़ा कि बैरिकेडिंग हटाकर वाहन को अंदर ले जाने की कोशिश की गई. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में करवर थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा की रिपोर्ट पर नैनवां थाने में विधायक अशोक चांदना सहित उनके समर्थकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि मामले की जांच पुलिस मुख्यालय जयपुर की सीआईडी-सीबी करेगी.