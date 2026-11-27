पुलिस से भिड़े विधायक अशोक चांदना, बैरिकेडिंग तोड़ पंचायत समिति में घुसने का आरोप, मामला दर्ज
विधायक अशोक चांदना सहित उनके समर्थकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Published : November 27, 2026 at 3:31 PM IST
बूंदी : नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान शुक्रवार को सियासी माहौल उस समय गरमा गया, जब हिंडोली-नैनवां विधायक अशोक चांदना की पुलिस अधिकारियों से तकरार हो गई. पंचायत समिति परिसर में प्रवेश को लेकर हुई इस तनातनी में विधायक और उनके समर्थकों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से अभद्रता, डराने-धमकाने और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं. मामला इतना बढ़ा कि बैरिकेडिंग हटाकर वाहन को अंदर ले जाने की कोशिश की गई. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में करवर थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा की रिपोर्ट पर नैनवां थाने में विधायक अशोक चांदना सहित उनके समर्थकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि मामले की जांच पुलिस मुख्यालय जयपुर की सीआईडी-सीबी करेगी.
बैरिकेडिंग पर रोकने से शुरू हुआ विवाद : एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव से जुड़ी नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग कर रखी थी. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत सहित पुलिस जाप्ता तैनात था. इसी दौरान विधायक अशोक चांदना अपने समर्थकों के साथ पंचायत समिति की ओर पहुंचे. बैरिकेडिंग पर ड्यूटी कर रहे करवर थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा ने वाहन को रोकने का प्रयास किया. इसी बात को लेकर विधायक और थानाधिकारी के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद विधायक वाहन से नीचे उतरे और पुलिस अधिकारी से तीखी बहस करने लगे. कुछ देर बाद बैरिकेडिंग हटाकर वाहन को आगे ले जाने की कोशिश की गई. एसपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया.
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सीआई की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ मुकदमा : करवर थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा की ओर से नैनवां थाने में दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विधायक अशोक चांदना और उनके साथ आए लोगों ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को डराया-धमकाया, अभद्रता की और धक्का-मुक्की की. साथ ही जबरन बैरिकेड्स हटाकर वाहन को पंचायत समिति परिसर में ले जाने का प्रयास किया. पुलिस जाप्ते ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान विवाद की स्थिति बन गई. रिपोर्ट के आधार पर नैनवां थाने में प्रकरण संख्या 371/2026 दर्ज किया गया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 132, 189(2) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(VA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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विधायक समेत इन लोगों को बनाया आरोपी : एसपी ने बताया कि करवर थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा की रिपोर्ट के आधार पर विधायक अशोक चांदना के साथ हंसराज गुर्जर निवासी बोरदा, सद्दाम हुसैन निवासी नैनवां, तुलसीराम सांगोदा निवासी देई, आशुतोष नागर निवासी नैनवां, साहिद खान निवासी नैनवां और बलराम उर्फ बाबा गुर्जर निवासी नैनवां को आरोपी बनाया गया है. इनके अलावा 5-6 अन्य व्यक्तियों के भी शामिल होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है.
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प्रधान प्रत्याशी को लेकर पहुंचे थे चांदना : मामले में सामने आया कि अशोक चांदना कांग्रेस प्रधान प्रत्याशी राजाराम मीणा को कार से लेकर पहुंचे थे. इसी बीच पुलिस से उनकी तकरार हो गई. राजाराम ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था, कुछ दिन पूर्व राजाराम के अपहरण की बात भी सामने आई थी, हालांकि राजाराम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके उसे सुरक्षित बताते हुए अपहरण की बात से इनकार किया था. नैनवा पंचायत समिति प्रधान के पद पर अचानक राजाराम को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने से क्षेत्र का राजनीतिक पारा चढ़ गया. इस चुनाव में कांग्रेस को 10, बीजेपी को 8, बसपा को 4 और निर्दलीय एक सीट पर जीते थे. इस बीच चले घटनाक्रम में कांग्रेस ने बीजेपी में सेंध मारते हुए एक प्रत्याशी को पाले में ले लिया. अब कांग्रेस के पास निर्दलीय सहित 12 का बहुमत है, जबकि बीजेपी 7 पर रह गई है.