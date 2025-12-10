स्टोन क्रशर पर हुई FIR के मामले में कोर्ट में पेश हुए MLA आशीष शर्मा, जानें क्या है पूरा मामला
विधायक आशीष शर्मा ने कोर्ट में पेशी के बाद कहा कि सरकार को मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता.मेरी छवि धूमिल की जा रही है.
December 10, 2025
हमीरपुर: महादेवी स्टोन क्रशर पर दर्ज एफआईआर मामले को लेकर आज भाजपा विधायक आशीष शर्मा हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. कागजी कार्रवाई के चलते कोर्ट से दूसरे पक्ष ने समय की मांग की थी. इसके लिए अब सुनवाई 10 दिन बाद होगी.
कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. आशीष शर्मा ने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से उन पर और उनके परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ सवाल उठाने की वजह से उन पर एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तक उनके खिलाफ तीन और उनके परिवार के सदस्यों पर पांच मामले दर्ज हो चुके हैं.
क्या बोले विधायक
महादेवी स्टोन क्रशर पर अवैध खनन के आरोपों को लेकर दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाते हुए विधायक शर्मा ने दावा किया कि 'संबंधित क्रशर वर्ष 2024 से बंद पड़ा है. इसके बावजूद पुलिस ने 2022–23 के रिकॉर्ड के आधार पर मामला दर्ज किया. यदि माइनिंग विभाग मुझसे जानकारी मांगता तो उसका जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन पुलिस के माध्यम से ये कार्रवाई मात्र प्रताड़ित करने का प्रयास है. पुलिस ने जिस तरह से आर्थिक अनियमितताओं का मामला दर्ज किया है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या अब पुलिस विभाग जीएसटी, इनकम टैक्स और अन्य वित्तीय मामलों की जांच भी करेगी. इस मामले में मुझ पर करीब 36 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. मैं सरकार के दबाव और मुकद्दमों से डरने वाले नहीं हूं. सरकार मेरी छवि धूमिल करने में लगी है. सरकार को मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता है.'
क्या है मामला
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पुंग खड्ड में लगाए गए स्टोन क्रेशर के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सुजानपुर पुलिस ने अवैध खनन और धोखाधड़ी करके सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाने के आरोप को लेकर ये एफआईआर दर्ज की है. इस स्टोन क्रेशर में कथित गड़बड़ियों के मामले को लेकर जो पहले चरण में जांच की गई है. पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप है कि, स्टोन क्रशर पर स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन कर खनन सामग्री बेची गई है. इसे लेकर हमीरपुर थाने में धारा 379, 420, 468, 120-B IPC के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि, जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरोप है कि क्रशर पर
