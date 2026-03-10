ETV Bharat / state

अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी पोशाक, छात्रवृत्ति! हक में फैसला लेने की होगी कोशिश, सरकार का सदन में जवाब

झारखंड बजट सत्र में विधायक अरूप चटर्जी ने अल्पसंख्यक स्कूलों का मामला उठाया है. जिसपर सरकार की ओर से जवाब दिया गया.

Jharkhand Budget Session
विधायक अरूप चटर्जी और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू . (फोटो-सौ. जेवीएसटीवी)
March 10, 2026

रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

रांचीः निरसा से भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी ने प्रश्नकाल के दौरान अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन दूसरे सरकारी स्कूली बच्चों की तरह पोशाक, साइकिल और कॉपी मुहैया नहीं कराई जाती है. साथ ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी नहीं दिया जाता है. इसकी वजह से विद्यार्थियों पर शैक्षणिक समानता और भेदभाव का प्रभाव पड़ रहा है.

अल्पसंख्यक स्कूल को सरकारी स्कूल का नहीं है दर्जा

जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भारत सरकार की ओर से संचालित समग्र शिक्षा योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यालयों के कक्षा -1 से 8 तक में नामांकित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं. शेष सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकारी स्कूल का दर्जा प्राप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल के शिक्षकों को सरकार सैलरी मुहैया कराती है.

विधायक अरूप चटर्जी का प्रश्न और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का जवाब. (वीडियो-सौ. जेवीएसटीवी)

सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेगा विभाग

इसपर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि छात्रों के साथ भेदभाव का उनपर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने सहमति जताई कि शिक्षण व्यवस्था में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, लेकिन नीतिगत मामला होने की वजह से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस उचित मांग को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक स्कूल के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास जरूर किए जाएंगे.

