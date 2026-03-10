अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी पोशाक, छात्रवृत्ति! हक में फैसला लेने की होगी कोशिश, सरकार का सदन में जवाब
झारखंड बजट सत्र में विधायक अरूप चटर्जी ने अल्पसंख्यक स्कूलों का मामला उठाया है. जिसपर सरकार की ओर से जवाब दिया गया.
Published : March 10, 2026 at 4:58 PM IST
रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
रांचीः निरसा से भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी ने प्रश्नकाल के दौरान अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन दूसरे सरकारी स्कूली बच्चों की तरह पोशाक, साइकिल और कॉपी मुहैया नहीं कराई जाती है. साथ ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी नहीं दिया जाता है. इसकी वजह से विद्यार्थियों पर शैक्षणिक समानता और भेदभाव का प्रभाव पड़ रहा है.
अल्पसंख्यक स्कूल को सरकारी स्कूल का नहीं है दर्जा
जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भारत सरकार की ओर से संचालित समग्र शिक्षा योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यालयों के कक्षा -1 से 8 तक में नामांकित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं. शेष सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकारी स्कूल का दर्जा प्राप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल के शिक्षकों को सरकार सैलरी मुहैया कराती है.
सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेगा विभाग
इसपर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि छात्रों के साथ भेदभाव का उनपर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने सहमति जताई कि शिक्षण व्यवस्था में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, लेकिन नीतिगत मामला होने की वजह से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस उचित मांग को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक स्कूल के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास जरूर किए जाएंगे.
ये भी पढ़ें-
झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा, भाजपा का वेल में प्रदर्शन, आजसू विधायक तिवारी महतो मार्शल आउट
झारखंड सरकार में 1.64 लाख पद हैं रिक्त, सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल पर सरकार का जवाब
सारंडा के जंगलों में क्यों जमे हुए हैं माओवादी- विधायक सरयू राय का सरकार से सवाल