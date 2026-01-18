चिरकुंडा में पांच करोड़ की लागत से बनेगा जल मीनार, विधायक ने किया भूमि पूजन
धनबाद के चिरकुंडा नगर पंचायत में पांच करोड़ की लागत जल मीनर बनेगा. विधायक अरूप चटर्जी ने शिलान्यास किया.
Published : January 18, 2026 at 6:34 PM IST
धनबाद: जिले के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. श्रम कल्याण केंद्र परिसर में जल मीनार का शिलान्यास किया गया है. जिससे क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी. इस परियोजना का शिलान्यास निरसा के विधायक अरूप चटर्जी और नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया.
इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि इस जल मीनार के निर्माण से आसपास के सैकड़ों परिवारों को नियमित और स्वच्छ पानी मिलेगा. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. इस अवसर पर नगर परिषद के कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे. स्थानिय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है.
जल्द इलाके की महिलाओं को मिलेगी राहत
इस जल मीनार के बनने से न केवल श्रम कल्याण केंद्र, बल्कि इससे सटे मोहल्लों की महिलाओं को पानी के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा. यह क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. विधायक ने कहा कि इस पानी टंकी निर्माण से इलाके के तीन से चार वार्ड के लोगों को पूर्णरूप से पानी का सप्लाई मिलेगा. उन्होंने कहा कि इलाके में सर्वे करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है. सर्वे के बाद जहां-जहां पानी की समस्या है. वहां पानी पहुंचाने का व्यवस्था किया जाएगा.
