ETV Bharat / state

चिरकुंडा में पांच करोड़ की लागत से बनेगा जल मीनार, विधायक ने किया भूमि पूजन

धनबाद: जिले के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. श्रम कल्याण केंद्र परिसर में जल मीनार का शिलान्यास किया गया है. जिससे क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी. इस परियोजना का शिलान्यास निरसा के विधायक अरूप चटर्जी और नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया.

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि इस जल मीनार के निर्माण से आसपास के सैकड़ों परिवारों को नियमित और स्वच्छ पानी मिलेगा. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. इस अवसर पर नगर परिषद के कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे. स्थानिय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है.

जानकारी देते विधायक अरुप चटर्जी (ईटीवी भारत)

जल्द इलाके की महिलाओं को मिलेगी राहत