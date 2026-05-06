पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर विधायक अरूप चटर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, ममता बनर्जी को दी ये नसीहत
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट पर बयान दिया है.
Published : May 6, 2026 at 6:10 PM IST
धनबाद: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान को लेकर एक ओर विपक्षी दल लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर निरसा से विधायक अरूप चटर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.
विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद इस्तीफा देना लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है, जिसका पालन हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इस प्रक्रिया से पीछे हटना कई सवाल खड़े करता है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.
चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में सरकारी तंत्र और चुनावी संस्थाओं का सहारा लेकर जीत दर्ज की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. अरूप चटर्जी ने इसे नैतिक रूप से गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की जीत जनता के विश्वास को कमजोर करती है.
बंगाल के भविष्य को लेकर चिंता जताई
इसके साथ ही उन्होंने राज्य में भविष्य को लेकर चिंता जताई.उनका कहना है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना रह सकता है.उन्होंने भाजपा से अपील की कि किसी भी प्रकार की प्रायोजित हिंसा पर तुरंत रोक लगाई जाए और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित की जाए.
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