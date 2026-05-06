ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर विधायक अरूप चटर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, ममता बनर्जी को दी ये नसीहत

निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट पर बयान दिया है.

Nirsa MLA on Bengal Results
निरसा विधायक अरूप चटर्जी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान को लेकर एक ओर विपक्षी दल लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर निरसा से विधायक अरूप चटर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद इस्तीफा देना लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है, जिसका पालन हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इस प्रक्रिया से पीछे हटना कई सवाल खड़े करता है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.

निरसा विधायक अरूप चटर्जी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में सरकारी तंत्र और चुनावी संस्थाओं का सहारा लेकर जीत दर्ज की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. अरूप चटर्जी ने इसे नैतिक रूप से गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की जीत जनता के विश्वास को कमजोर करती है.

बंगाल के भविष्य को लेकर चिंता जताई

इसके साथ ही उन्होंने राज्य में भविष्य को लेकर चिंता जताई.उनका कहना है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना रह सकता है.उन्होंने भाजपा से अपील की कि किसी भी प्रकार की प्रायोजित हिंसा पर तुरंत रोक लगाई जाए और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित की जाए.

ये भी पढ़ें-

पश्चिम बंगाल चुनाव में हेमलाल मुर्मू और मिथिलेश ठाकुर ने लगाया सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप, असम में झामुमो के प्रदर्शन को बताया संतोषजनक

बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड पूर्वी भारत का अंतिम किला! चारों ओर बीजेपी का दबदबा, कैसी होगी भविष्य की राजनीति?

पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से गदगद भाजपा, अर्जुन मुंडा ने जताई खुशी तो चंपाई सोरेन ने बताया ऐतिहासिक परिणाम

TAGGED:

MLA ARUP CHATTERJEE
NIRSA MLA ON BENGAL RESULTS
ARUP CHATTERJEE ON MAMATA BANERJEE
बंगाल चुनाव रिजल्ट पर अरूप चटर्जी
WEST BENGAL ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.