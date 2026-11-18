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धनबाद के राजा कोलियरी में अवैध खनन के मुहाने देख भड़के विधायक अरूप चटर्जी, भाजपा ने बताया राजनीतिक नौटंकी

राजा कोलियरी में संचालित अवैध खनन के मुहानों का निरीक्षण करते विधायक अरूप चटर्जी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद:निरसा में अवैध कोयला खनन का मामला एक बार फिर चर्चा में है. राजा कोलियरी में संचालित अवैध खनन के मुहानों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी ने कोयला चोरी के बड़े नेटवर्क और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने स्थिति को देखकर नाराजगी जताई और खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

विधायक अरूप चटर्जी का आरोप है कि राजा कोलियरी में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयला का खनन हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कोलियरी का करीब 25 प्रतिशत कोयला अवैध खनन के जरिए निकाला जा चुका है. उनका कहना है कि अवैध खनन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ निरसा बाजार तक पहुंच गया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है.