धनबाद के राजा कोलियरी में अवैध खनन के मुहाने देख भड़के विधायक अरूप चटर्जी, भाजपा ने बताया राजनीतिक नौटंकी
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने राजा कोलियरी में संचालित अवैध खनन के मुहानों का निरीक्षण किया. वहीं भाजपा ने इसे नौटंकी करार दिया. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 18, 2026 at 2:14 PM IST
धनबाद:निरसा में अवैध कोयला खनन का मामला एक बार फिर चर्चा में है. राजा कोलियरी में संचालित अवैध खनन के मुहानों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी ने कोयला चोरी के बड़े नेटवर्क और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने स्थिति को देखकर नाराजगी जताई और खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.
विधायक अरूप चटर्जी का आरोप है कि राजा कोलियरी में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयला का खनन हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कोलियरी का करीब 25 प्रतिशत कोयला अवैध खनन के जरिए निकाला जा चुका है. उनका कहना है कि अवैध खनन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ निरसा बाजार तक पहुंच गया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है.
ECL प्रबंधन और प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल
विधायक अरूप चटर्जी ने इस पूरे मामले में ईसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन बिना मिलीभगत या लापरवाही के संभव नहीं है. सीआईएसएफ की शीतलपुर यूनिट पर भी उन्होंने प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. विधायक ने कहा कि निरसा क्षेत्र में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अवैध खनन पर रोक लगाना कोलियरी प्रबंधन की जिम्मेदारी है.
उन्होंने ईसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अवैध खनन रोकने में प्रबंधन सक्षम नहीं है तो कोलियरी बंद कर दे, अन्यथा नियमित कार्रवाई कर अवैध खनन के मुहानों को बंद कराया जाए. विधायक के मुताबिक, कुछ दिन पहले भी उन्होंने इसी स्थान का निरीक्षण किया था. उस दौरान कुछ समय के लिए अवैध खनन बंद हुआ, लेकिन अब गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न थाना और ओपी क्षेत्रों में अवैध खनन का काम दिन के उजाले में भी बेखौफ जारी है.
विधायक के निरीक्षण पर भाजपा नेता ने उठाए सवाल
वहीं, विधायक अरूप चटर्जी के निरीक्षण और अवैध खनन के खिलाफ उनकी सक्रियता को भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है. उन्होंने कहा कि विधायक के आवास से कुछ दूरी पर वर्षों से अवैध कोयला खनन चल रहा है, लेकिन अब तक इसे बंद कराने के लिए ठोस पहल क्यों नहीं की गई?
भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पहले भी विधायक समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर कोयला चोरी के खिलाफ अभियान चला चुके हैं, लेकिन उन अभियानों का परिणाम क्या निकला? उन्होंने कहा कि यदि निरसा में अवैध कोयला खनन बंद नहीं हुआ है तो विधायक को जनता के सामने जवाब देना चाहिए. साथ ही, किसी बड़े हादसे की स्थिति में जवाबदेही किसकी होगी, यह भी स्पष्ट होना चाहिए.
राजा कोलियरी में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. अब निगाहें कोलियरी प्रबंधन और प्रशासन पर है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होती है या मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है.
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