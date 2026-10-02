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अवैध खनन की सूचना पर खदान में उतरे विधायक, मोटर-केबल समेत कई सामान बरामद

धनबाद में राजा कोलियरी में अवैध खनन की शिकायत पर खदान में उतरकर विधायक ने जांच की. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद

ILLEGAL MINing IN DHANBAD
खदान के मुहाने पर खड़े विधायक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:00 PM IST

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धनबाद: निरसा की राजा कोलियरी में कथित अवैध खनन की शिकायत पर विधायक अरूप चटर्जी शुक्रवार को अपनी टीम के साथ खुद खदान के अंदर पहुंचे. विधायक ने खदान के भीतर कई अवैध मुहानों का निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और बिजली के तार भी नजर आए. स्थिति देखकर विधायक ने ईसीएल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

टीम के साथ पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी

दरअसल, निरसा विधायक अरूप चटर्जी को पिछले कई दिनों से राजा कोलियरी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी. इसके बाद शुक्रवार को विधायक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खदान के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान विधायक ने कई ऐसे मुहानों को देखा, जहां कथित तौर पर अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था.

जानकारी देते निरसा विधायक (ईटीवी भारत)

आरोप है कि बिजली के मोटे केबल से अवैध कनेक्शन लेकर मोटर और ड्रिल मशीनों की मदद से खदान के भीतर कोयला काटा जा रहा था. मौके पर कोयला ढोने के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की बात भी सामने आई. विधायक ने खदान के अंदर मौजूद गतिविधियों का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ईसीएल प्रबंधन को दी.

illegal mines in dhanbad
खदान से बरामद उपकरण ले जाते हुए (ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंची सीआईएसएफ और ईसीएल प्रबंधन की टीम

सूचना के बाद सीआईएसएफ और राजा कोलियरी के ईसीएल प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची. संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिजली के केबल, मोटर, कटर और कोयला काटने में इस्तेमाल होने वाले गैता समेत कई सामान जब्त किए गए. कार्रवाई के दौरान अवैध खनन के लिए बनाए गए मुहानों को बंद करने और भरने का काम भी शुरू किया गया. अब सवाल यह है कि कोलियरी क्षेत्र में कथित तौर पर चल रहे इस अवैध खनन की गतिविधियों पर पहले से प्रभावी निगरानी क्यों नहीं हो सकी.

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