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अवैध खनन की सूचना पर खदान में उतरे विधायक, मोटर-केबल समेत कई सामान बरामद

खदान के मुहाने पर खड़े विधायक ( ईटीवी भारत )

धनबाद: निरसा की राजा कोलियरी में कथित अवैध खनन की शिकायत पर विधायक अरूप चटर्जी शुक्रवार को अपनी टीम के साथ खुद खदान के अंदर पहुंचे. विधायक ने खदान के भीतर कई अवैध मुहानों का निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और बिजली के तार भी नजर आए. स्थिति देखकर विधायक ने ईसीएल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.