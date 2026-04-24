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धनबाद एयरपोर्ट पर सियासत तेजः सांसद के प्रदर्शन पर विधायक का पलटवार

धनबाद: जिला में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर राजनीति गरमा गई है. रणधीर वर्मा चौक पर सांसद ढुल्लू महतो द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद के इस प्रदर्शन को “राजनीतिक स्टंट” बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

राज्य सरकार पर जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप

दरअसल, धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने रणधीर वर्मा चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया. इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएन सिंह भी मौजूद रहे. वहीं इस मुद्दे पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सांसद की यह चिंता अचानक जागी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “दो साल तक चुप रहने के बाद अब दिखावे के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है.”

विधायक का बयान (Etv bharat)

बीजेपी सरकार में नहीं हुआ धनबाद का विकास

वहीं अरूप चटर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 40 वर्षों में धनबाद से जुड़े सांसद और केंद्र में मंत्री रहे नेताओं ने शहर के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं लाई. उन्होंने कहा कि सिंफर, बीसीसीएल, डीवीसी और एफसीआई जैसे बड़े संस्थान कांग्रेस शासनकाल की देन हैं जबकि बीजेपी के लंबे शासन में धनबाद को अपेक्षित विकास नहीं मिला.

स्थानीय नेतृत्व की निष्क्रियता