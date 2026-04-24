धनबाद एयरपोर्ट पर सियासत तेजः सांसद के प्रदर्शन पर विधायक का पलटवार
धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पर हमला बोला है.
Published : April 24, 2026 at 10:20 PM IST
धनबाद: जिला में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर राजनीति गरमा गई है. रणधीर वर्मा चौक पर सांसद ढुल्लू महतो द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद के इस प्रदर्शन को “राजनीतिक स्टंट” बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
राज्य सरकार पर जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
दरअसल, धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने रणधीर वर्मा चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया. इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएन सिंह भी मौजूद रहे. वहीं इस मुद्दे पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सांसद की यह चिंता अचानक जागी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “दो साल तक चुप रहने के बाद अब दिखावे के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है.”
बीजेपी सरकार में नहीं हुआ धनबाद का विकास
वहीं अरूप चटर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 40 वर्षों में धनबाद से जुड़े सांसद और केंद्र में मंत्री रहे नेताओं ने शहर के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं लाई. उन्होंने कहा कि सिंफर, बीसीसीएल, डीवीसी और एफसीआई जैसे बड़े संस्थान कांग्रेस शासनकाल की देन हैं जबकि बीजेपी के लंबे शासन में धनबाद को अपेक्षित विकास नहीं मिला.
स्थानीय नेतृत्व की निष्क्रियता
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एम्स जैसी महत्वपूर्ण परियोजना भी स्थानीय नेतृत्व की निष्क्रियता के कारण देवघर चली गई. विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन नहीं देने का आरोप लगाना गलत है क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही एफसीआई की जमीन पर एयरपोर्ट के लिए विकल्प तलाशने का निर्देश दिया था.
धनबाद में एयरपोर्ट की आवश्यकता
चटर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है. उन्होंने 2018 की उस विजिबिलिटी रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें धनबाद में एयरपोर्ट की आवश्यकता को नकारा गया था. साथ ही बोकारो एयरपोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एयरपोर्ट बनने के बावजूद हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है.
एयरपोर्ट निर्माण में देरी
उन्होंने साफ कहा कि एयरपोर्ट निर्माण में देरी का कारण सिर्फ राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र स्तर की प्रक्रियाएं भी हैं, खासकर एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस, जो केंद्र के अधीन है. अंत में अरूप चटर्जी ने कहा कि “सिर्फ भीड़ जुटाकर और लोगों को खाना खिलाकर राजनीति की जा सकती है लेकिन एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता.
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