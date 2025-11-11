ETV Bharat / state

गोचर भूमि अधिग्रहण विवाद के बीच विधायक अंशुमान सिंह भाटी बोले, गोचर भूमि का स्वरूप नहीं बदलने देंगे

बीकानेर में गोचर भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे विरोध के बीच विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने बड़ा बयान दिया है.

MLA Anshuman Singh Bhati
विधायक अंशुमान सिंह भाटी (ETV Bharat Bikaner)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 2:28 PM IST

बीकानेर: बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) की ओर से गोचर भूमि अधिग्रहण को लेकर गौ प्रेमी और जनप्रतिनिधि आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं. इस बीच श्रीकोलायत से विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा है कि गोचर की भूमि सिर्फ गोचर की ही रहेगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की अगुवाई में बात की है. आगे भी जरूरत पड़ने पर और भी चर्चा करेंगे. लेकिन गोचर भूमि का स्वरूप नहीं बदलने देंगे.

ईटीवी से बातचीत में अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि 36 कौम के हमारे पूर्वज जो भूमि गायों के लिए छोड़कर गए थे, वह गायों के लिए रहेगी. जिस तरह वर्तमान में विरोधाभास BDA के साथ चल रहा है, उसको जल्द ही विराम मिलेगा. भविष्य में भी इस तरह की व्यवस्था होगी कि गोचर की भूमि को कोई हाथ नहीं लगाए. इसको लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है.

लगातार हो रहा विरोध: बीकानेर में मास्टर प्लान 2047 को लेकर बीकानेर विकास प्राधिकरण ने बीकानेर सहित 188 गांव की गोचर भूमि के स्वरूप बदलने के चलते अधिग्रहित कर लिया है. अब इसको लेकर लगातार गोचर संघ से जुड़े लोग और गौ प्रेमी अपना विरोध बता रहे हैं. साधु-संतों को साथ लेकर आंदोलन भी चल रहा है. वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी पहले दिन से इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं और मुख्यमंत्री स्तर तक गोचर भूमि के अधिग्रहण को लेकर अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं. बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास, विधायक सिद्धि कुमारी भी गोचर भूमि के अधिग्रहण को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं.

आपत्तियों के बावजूद अधिग्रहण जारी: वहीं करीब 50000 आपत्तियां दर्ज होने के बावजूद भी बीकानेर विकास प्राधिकरण इस मामले में टस से मस नहीं हो रहा है और लगातार गोचर भूमि के अधिग्रहण को लेकर काम कर रहा है. गोचर भूमि के अधिग्रहण को लेकर पूर्व में बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट में दो बार गौ प्रेमी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. कांग्रेस के पूर्व मंत्री बीड़ी कल्ला की अगुवाई में कांग्रेसी गोपाष्टमी के दिन एक दिन का सांकेतिक उपवास रखते हुए भी अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में अब गोचर का यह मुद्दा और गंभीर हो गया है.

