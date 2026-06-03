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वंदे गंगा अभियान: विधायक अनिता भदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर की डिग्गी तालाब की सफाई

अजमेर: चौहान वंश के समय से 40 बरस पहले तक हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला डिग्गी तालाब दुर्दशा का शिकार था. बुधवार को क्षेत्रीय विधायक अनिता भदेल और कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर तालाब की बिगड़ी सूरत को संवारने में योगदान दिया. ढाई घंटे की मेहनत से तालाब की दुर्दशा सुधर गई और कूड़ा–करकट तालाब और किनारे से निकाल लिया गया. इस प्रयास से तालाब अब सांस लेने लगा है. वहीं स्वच्छ भी नजर आने लगा है.

शहर के बीच तारागढ़ की तलहटी में बसे डिग्गी क्षेत्र में स्थित प्राचीन डिग्गी तालाब 1000 से अधिक वर्षों तक लोगों की प्यास बुझाता आया है. 40 वर्ष पहले तक शहर की बड़ी आबादी इस तालाब पर निर्भर थी. हालांकि घरों में नल लगने के बाद तालाब की उपयोगिता कम हो गई. इसके बाद लोगों ने तालाब में कूड़ा डालना शुरू कर दिया. पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक से कई जगह तालाब का पानी भी नजर नहीं आ रहा था. सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ तालाब पर पहुंची. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ढाई घंटे तक तालाब की सफाई के लिए श्रमदान किया. इस दौरान तालाब का कूड़ा–करकट बाहर निकाला गया. कचरे को नगर निगम की गाड़ियां उठाकर ले गई.