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वंदे गंगा अभियान: विधायक अनिता भदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर की डिग्गी तालाब की सफाई

विधायक और कार्यकर्ताओं ने करीब ढाई घंटे तक तालाब की सफाई की.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 4:44 PM IST

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अजमेर: चौहान वंश के समय से 40 बरस पहले तक हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला डिग्गी तालाब दुर्दशा का शिकार था. बुधवार को क्षेत्रीय विधायक अनिता भदेल और कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर तालाब की बिगड़ी सूरत को संवारने में योगदान दिया. ढाई घंटे की मेहनत से तालाब की दुर्दशा सुधर गई और कूड़ा–करकट तालाब और किनारे से निकाल लिया गया. इस प्रयास से तालाब अब सांस लेने लगा है. वहीं स्वच्छ भी नजर आने लगा है.

शहर के बीच तारागढ़ की तलहटी में बसे डिग्गी क्षेत्र में स्थित प्राचीन डिग्गी तालाब 1000 से अधिक वर्षों तक लोगों की प्यास बुझाता आया है. 40 वर्ष पहले तक शहर की बड़ी आबादी इस तालाब पर निर्भर थी. हालांकि घरों में नल लगने के बाद तालाब की उपयोगिता कम हो गई. इसके बाद लोगों ने तालाब में कूड़ा डालना शुरू कर दिया. पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक से कई जगह तालाब का पानी भी नजर नहीं आ रहा था. सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ तालाब पर पहुंची. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ढाई घंटे तक तालाब की सफाई के लिए श्रमदान किया. इस दौरान तालाब का कूड़ा–करकट बाहर निकाला गया. कचरे को नगर निगम की गाड़ियां उठाकर ले गई.

सफाई के बाद की तालाब की पूजा, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर

विधायक अनीता भदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तालाब की पूजा–अर्चना की और अभिषेक भी किया. साथ ही कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों को संकल्प भी दिलाया गया कि वे तालाब को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेंगे. तालाब में कूड़ा करकट नहीं फेकेंगे. भदेल ने कहा कि वंदे गंगा अभियान के तहत डिग्गी तालाब की सफाई श्रमदान करके की गई है. कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ ढाई घंटे में तालाब के भीतर और किनारे पर पड़ी गंदगी को साफ कर दिया है. बता दें कि तालाब में पानी का भूलजल स्त्रोत है. जहां से लगातार पानी की आवक 12 महीने होती रहती है. तालाब से ओवरफुल पानी की निकासी भी 12 माह रहती है. बावजूद इसके तालाब उपयोगी बनाने में प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा है.

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