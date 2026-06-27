आर.के.पुरम में जन चौपाल: विधायक अनिल शर्मा ने सुनी समस्याएं, अवैध पार्किंग और कानून व्यवस्था का उठा मुद्दा
आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर विधायक ने अवैध पार्किंग, कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया.
Published : June 27, 2026 at 1:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली. भाजपा विधायक अनिल शर्मा और दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल खुद क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे और जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना.
इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने अवैध पार्किंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे. बैठक में मौजूद डीसीपी अमित गोयल ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन समस्याओं को जनता ने उठाया है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा.
आर.के. पुरम में आयोजित इस जन चौपाल में दक्षिण-पश्चिम जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभिन्न सेक्टरों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारी, निगम पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना था, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके. जनता ने बैठक के दौरान अवैध पार्किंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की गतिविधियों, संदिग्ध लोगों की आवाजाही, ट्रैफिक अव्यवस्था और कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को खुलकर उठाया. लोगों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण स्थानीय नागरिकों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
बैठक में मौजूद डीसीपी अमित गोयल ने कहा कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें आम जनता का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है.
भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच लगातार संवाद ही सुरक्षित समाज की सबसे बड़ी पहचान है. उन्होंने कहा कि इस तरह के जन संवाद कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हो. आर.के. पुरम में आयोजित इस जन चौपाल के जरिए एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यदि जनता और पुलिस मिलकर काम करें तो स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. अब देखना होगा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है.
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