विधायक सहित कई बड़े अधिकारियों के जाति प्रमाणपत्र फर्जी: भानू प्रताप सिंह

यहां आने के बाद उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया. वो जाति प्रमाण पत्र एसडीएम वाड्रफनगर ने जारी किया और एसडीएम वाड्रफनगर ने जारी करने का जो वो रिकॉर्ड होता है, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज है, उस समय यह अविभाजित सरगुजा जिला होता था. वाड्रफनगर सरगुजा जिला का एक अनुविभाग होता था. लेकिन उसके दस्तावेज हमें ना सरगुजा में प्राप्त हुए ना बलरामपुर जिले में, अभी जो वर्तमान में बलरामपुर जिला है वहां भी प्राप्त नहीं हुआ है.

जवाब: अगर किसी महिला की शादी दूसरे राज्य में होती है तो वहां जाकर के उसका लाभार्थी नहीं हो सकती और इनके मामले में यह है कि इनका जाति प्रमाण पत्र पिता से नहीं बना है. उत्तर प्रदेश में ये आदिवासी नहीं हैं. वहां इनका स्टेटस उत्तर प्रदेश से हमने जो दस्तावेज मंगवाया (आयोग ने मंगवाया) उसमें वहां पर मऊ जिला है. मऊ जिला से यह इलाका पांचवी अनुसूची में नहीं आता है और मऊ जिला में यह आदिवासी के दर्जे को प्राप्त नहीं करते हैं.

सवाल: क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी महिला की शादी हो गई तो फिर वो उस राज्य से आरक्षण नहीं ले सकती?

शादी होने के बाद यहां आने पर उन्होंने साल 2002-03 में अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र हासिल किया है. शकुंतला पोर्ते के पति लाल बहादुर के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसका उपयोग उन्होंने अपने निर्वाचन के क्षेत्र में किया. निर्वाचन का चुनाव उन्होंने जीता भी लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है.

जवाब: मेरे पास अनुसूचित जनजाति आयोग का जब मैं अध्यक्ष था लगभग दो साल पहले मेरे पास यह मामला आया था. छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद यह मामला आया. यह मामला प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र का मामला था. मैंने आवेदन को स्वीकार भी किया और हमने छानबीन भी उसमें कराया. छानबीन में हमें यह पता चला कि शकुंतला पोर्ते का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मऊ जिला का है, जहां की वह रहने वाली हैं और प्रतापपुर में उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी शादी हुई है.

जवाब: जिस राज्य में मेरा जन्म हुआ, उस राज्य में मेरी गिनती होगी. उसी राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का रोस्टर बनता है, जिसके हम लाभार्थी होते हैं. अगर मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा तो मेरी गिनती वहां पर नहीं होगी. पूरे हिंदुस्तान में हमको आदिवासी माना जाएगा. अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमको प्राप्त होगा. लेकिन मुझे जो लाभ प्राप्त करना होगा, मेरे जन्म स्थान वाले प्रदेश में ही उसका लाभ मुझे प्राप्त होगा.

जवाब: वो आदिवासी माना जाएगा. मूल राज्य से अगर वो प्रवास करके दूसरे राज्य में जाता है, तो वह पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी माना जाएगा. लेकिन दूसरे राज्य में जाकर वहां की पांचवी अनुसूची का जो लाभ है, आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का जो लाभ है, उसका लाभार्थी वो वहां नहीं बन सकेगा.

जवाब: मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं. मैं दूसरे राज्य में कहीं चला गया. वहां जाकर पांचवी अनुसूची के जो कानून हैं, जिससे हमको आरक्षण प्राप्त होता है, उस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए मैं उस स्टेट का जाति प्रमाण पत्र अनैतिक रूप से हासिल कर लूंगा और उसका उपयोग करूंगा. उसका लाभार्थी मैं उस प्रदेश में बनूंगा. यह फर्जी जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेने का आशय होता है.

देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट सरगुजा: ईटीवी भारत से बातचीत में छत्तीसगढ़ ट्राइबल कमीशन के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कहीं हैं.

जवाब: इसमें अभी फैसला क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जो दस्तावेज हमें अनुविभाग से प्राप्त हुए हैं सरगुजा कलेक्टर के यहां से प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोनों में यह लिख के भेजा गया है कि इनके जो दस्तावेज हैं, वो रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि यह जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कूटरचना की गई, क्योंकि पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र कभी भी नहीं बन सकता. पिता से जाति निर्धारित होती है और पिता का इसमें नाम नहीं है. पिता का नाम नहीं होने से यह जाति प्रमाण पत्र स्वतः ही फर्जी पाया जाता है. इसे बनवाने वाला और बनाने वाला दोनों अपराधी है.

सवाल: भानू जी ये तो आपने जो संविधान के नियम हैं, उनके तहत जो अधिकार प्राप्त है वो बताए. क्या वर्तमान में ऐसे कुछ मामले और आए हैं जो कोर्ट तक पहुंचे हों, उनमें क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया?

सवाल: हमारे पास एक मामला आया था. रायगढ़ जिला के लैलूंगा का, जिसमें एक भील जनजाति के व्यक्ति जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनके ऊपर भी इसी तरीके का मामला था. जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपना फैसला दिया है कि कोई भी आदिवासी व्यक्ति जो अपने राज्य से प्रवास करके दूसरे राज्य में जाएगा और वहां जाने के बाद उसकी जाति तो बनी रहेगी लेकिन वो उस राज्य का लाभार्थी नहीं हो सकता. यह फैसला हाई कोर्ट बिलासपुर ने इसमें दिया है. जिसके तहत यह मामला भी शकुंतला पोर्ते का सेम वैसे ही है, क्योंकि यह भी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आई हैं और छत्तीसगढ़ में आने के बाद इनको जो निर्वाचन के लिए जो जाति प्रमाण पत्र का इन्होंने उपयोग किया वो जाति प्रमाण पत्र एक तो पति के नाम से है, दूसरा इनका जो बनाने का जो आधार है, वो रिकॉर्ड रूम में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है. अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर ने, सहायक आयुक्त बलरामपुर ने दोनों ने लिखित जवाब याचिकाकर्ता को दे दिया है.

सवाल: अगर जो आप नियम बता रहे हैं तो यह नियम उन पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि और भी कई नेता हैं जो अन्य राज्यों में जिनका जन्म हुआ और वो आज यहां पर आदिवासी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, क्या इस तरह के भी कुछ मामले आपके पास आये?

जवाब: पहली बार ऐसा अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ के सामने मामला आया. अभी तक हमारे सामने तो कर्मचारियों के मामले आते थे, जो शासकीय सेवा प्राप्त करने के लिए कूटरचित जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करते थे. पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मेरे संज्ञान में बहुत पहले एक मामला आया था, जिसमें फैसला नहीं आ पाया. लेकिन अभी पहली बार ऐसा सामने आया कि नीति के निर्धारण करने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति बोलते हैं, राजनेता बोलते हैं. ऐसे लोगों के और भी मामले आयोग में आए हैं. आयोग के संज्ञान में आया है.

सवाल: उसमें स्टेटस क्या है? फैसला हो गया या नहीं?

जवाब: अभी तो जांच में है. यह जो प्रतापपुर का मामला है, यह एकदम समाप्ति की ओर है और हाई कोर्ट ने भी इसमें आदेश जारी किया है. शकुंतला पोर्ते वाले मामले में जिला कलेक्टर बलरामपुर एक माह के अंदर सारी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा दें, क्योंकि जांच में पूरी तरह से यह फर्जी साबित हो चुका है हमारी तरफ से, कोर्ट अब जो उसमें निर्णय ले.

सवाल: शिकायत और जांच में बड़े अधिकारियों की फेहरिस्त कितनी लंबी है. कितनी संख्या है और किस स्तर के अधिकारी छत्तीसगढ़ में हैं?

जवाब: मेरे संज्ञान में जो आवेदन आए थे, वो लगभग एक साथ 73 लोगों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजा गई. जिसमें क्लास वन के आईएएस, आईपीएस रैंक के भी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज के रैंक के भी अधिकारी हैं. जिनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं. जिसको आयोग ने छानबीन करके और छानबीन समिति ने भी इसको भेज दिया. अब राज्य सरकार उसमें अगर एफआईआर दर्ज कराए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो तो इसका निराकरण जल्दी होता और यहां के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होगा. क्योंकि इन लोगों के अनैतिक कार्य से उनके हक मारे जा रहे हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं.

सवाल: भानू जी अगर फैसला नहीं आया तो आदिवासी समाज किस हद तक आगे बढ़ेगा? आप उनके साथ किस हद तक खड़े रहेंगे?

जवाब: आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं, उन लोगों ने मुझसे भी मुलाकात की थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फैसला आएगा. लेकिन अब आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हम स्वतः ही अजाक थाना में जाकर इसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे. क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पति से बनना और जिसके दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में नहीं मिलना और दूसरे राज्य से उनके जो सेटलमेंट के दस्तावेज, सारे जो याचिकाकर्ता ने लाकर के जमा कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया है और जहां समाज के लोग जाएंगे, वहां उनके साथ हम बराबर खड़े रहेंगे.

सवाल: 73 लोगों का क्या होगा, क्योंकि वह तो खुद उस पद पर बैठे हुए हैं?

जवाब: 73 लोगों का मामला जो है, वह राज्य सरकार को भेजा गया है. राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये धोखाधड़ी और कूटरचना का मामला है. जिससे यहां की 32% आबादी पूरी तरह से इसके चपेट में आ गई है. जो वास्तव में इसके हकदार हैं. पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कंपटीशन पास करके आते हैं. वह भी इस वजह से यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यायालयीन व्यवस्था में भी इस तरीके की बात आई मेरे सामने और उसको आयोग में उसी स्थिति में मैं छोड़ के आया, क्योंकि कार्यकाल समाप्ति की ओर था. एक जज का भी मामला आया जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है. एक बच्ची वास्तव में जो हकदार थी, जो उसको मिलना चाहिए था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई. फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला जो अभ्यर्थी था, वह नौकरी पर आज पहुंच गया है.

