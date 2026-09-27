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CM को काले झंडे दिखाने जा रहे विधायक-किसान डिटेन, पुलिस से हुई धक्का–मुक्की

अधिकारियों ने किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारियों को अनूपगढ़ क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई.

Police stopping farmers by setting up barricades
किसानों को बैरिकेड्स लगा रोकती पुलिस (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 7:42 PM IST

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श्रीगंगानगर: 8 बारी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन रविवार को 18वें दिन भी जारी रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सूरतगढ़ दौरे के दौरान विरोध दर्ज कराने के लिए अनूपगढ़ से किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जत्था सूरतगढ़ के लिए रवाना हुआ. अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक भी समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काफिले में शामिल थीं. पुलिस ने सूरतगढ़ जाने से पहले ही घग्घर नदी पुल पर नाकाबंदी कर काफिले को रोक दिया. काफिला घग्घर पुल पर पहुंचा, तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक रखा था विधायक और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने आगे जाने की मांग की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के साथ बहस भी हुई. कार्यकर्ताओं के बैरिकेड पार करने की कोशिश के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई.

काले झंडे दिखाने की थी तैयारी: किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सूरतगढ़ कार्यक्रम में पानी की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराने जा रहे थे. कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने 8 बारी सिंचाई पानी देने की मांग उठाई. उनका कहना था कि पानी की मांग को लेकर किसान पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.

विधायक ने सरकार को घेरा, देखें वीडियो (ETV Bharat Sriganganagar)

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विधायक सहित कई लोग डिटेन: स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया. पुलिस सभी को जाट धर्मशाला लेकर पहुंची. यहां पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया. अधिकारियों ने किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारियों को अनूपगढ़ क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई. मौके पर डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, अनूपगढ़ थाना प्रभारी करतार सिंह, एसआई रामकेश मीणा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.

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प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे: घटना की सूचना के बाद एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम कौशल्या बिश्नोई और तहसीलदार राजवीर कड़वासरा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. पुलिस और प्रशासन की ओर से घग्घर पुल तथा आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई.

Farmers attempting to move forward after removing barricades
बैरिकेड्स हटा आगे बढ़ने की कोशिश में किसान (ETV Bharat Sriganganagar)

18 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन: किसानों का कहना है कि अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में सिंचाई पानी की समस्या को लेकर उनका धरना लगातार जारी है. किसान 8 बारी पानी की मांग कर रहे हैं. किसानों ने पहले ही मुख्यमंत्री के सूरतगढ़ दौरे के दौरान विरोध दर्ज कराने की घोषणा की थी. इसी के तहत रविवार को किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता सूरतगढ़ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन घग्घर पुल पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया. फिलहाल विधायक शिमला नायक सहित डिटेन किए गए कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को जाट धर्मशाला में रखा गया है. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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'किसानों के हक का पानी लेकर रहेंगे': डिटेन किए जाने के बाद विधायक शिमला नायक ने कहा कि किसान पिछले 18 दिनों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. शनिवार को जल परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें भी भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं. इसी वजह से वे मुख्यमंत्री के सूरतगढ़ कार्यक्रम में काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और डिटेन कर लिया. विधायक ने कहा कि अब वे किसानों के बीच जाकर अगली रणनीति बनाएंगी और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगी. उन्होंने कहा, 'किसानों के हक का पानी लेकर ही छोड़ेंगे.'

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सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन
MLA AND CONGRESSMEN DETAINED

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