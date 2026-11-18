'ताज महल' या 'लाल किला' किस थीम पर बन रहा अनंत सिंह की बेटी की शादी का पंडाल? इवेंट टीम ने खोले राज
अनंत सिंह की बेटी की शादी में लाल किला की थीम या फिर बनेगा ताजमहल? इवेंट प्रोपराइटर ने किया खुलासा. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 18, 2026 at 6:32 PM IST
पटना : शाही शादियों के लिए लोग अक्सर राजस्थान के रजवाड़ों और जयपुर के महलों का रुख करते हैं, लेकिन मोकामा के 'छोटे सरकार' यानी विधायक अनंत सिंह ने पूरे राजस्थान को ही अपने पैतृक गांव नदावां में उतार दिया है. दरअसल, बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित नदावां गांव से होने जा रही है. 25 नवंबर को शादी की तारीख है, इसके लिए भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं.
शाही इवेंट के लिए नदावां में जयपुर थीम
शिवांगी-ॠषिकेश की शादी का मंडप और जयमाला का स्टेज बनाने आए इवेंट प्रोपराइटर प्रदीप जायसवाल ने भव्य पंडाल और मंडप की थीम का खुलासा किया है. उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आए इवेंट प्रोपराइटर ने बताया कि दोनों ही थीम जयपुर के पत्रकार चौक के आधार पर बनाया जा रहा है. कारीगर उसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. यह स्टेज इतना विशाल है कि लगभग 10 बीघा जमीन पर इसे बनाया जा रहा है.
जयपुर के पत्रकार चौक की थीम पर पंडाल
शादी को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए विधायक अनंत सिंह ने मेहमानों के लिए अनूठा पंडाल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में बाराती आकर रुक सकें और शिवांगी-ॠषिकेश की जयमाला का आनंद ले सकें. टेंट के लिए कारीगर उत्तर प्रदेश के मऊ से तो वहीं लाइट बंगाल से मंगवाई गई हैं. जयमाला के लिए बनाए जा रहे मंडप के बीच में रेस्टोरेंट भी रहेगा. उन्होंने कहा कि यहां लाल किला या ताजमहल जैसा कोई भी नजारा देखने को नहीं मिलेगा. उन्होंने एक बेहद ही खूबसूरत मंडप चुना और उसे बनाया जा रहा है.
"ऐसा स्टेज और पंडाल बनाना हम लोगों के लिए बड़ा काम है. हमने सोचा भी नहीं था का ऐसा होगा, लेकिन बन रहा है तो हम लोग युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं. कोई ताजमहल कह रहा है तो कोई लाल किला बता रहा है ये सब अफवाह है. मंडप की थीम बहुत खूबसूरत है और जयपुर थीम पर बन रहा है. यही चुना गया है. हमने ही रिक्वेस्ट किया था दादा से कि इस तरह का काम मिले. तो सचमुच बहुत बड़ा पंडाल तैयार हो रहा है. जयमाल, रेस्टोरेंट, पंडाल सबकुछ बन रहा है.''- प्रदीप जायसवाल, इवेंट के प्रोपराइटर, मऊ, उत्तर प्रदेश
स्टेज 100 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबा
यह स्टेज 100 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबा है, वहीं इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है. उन्होंने कहा कि इससे पहले वह बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के पोती की शादी में भी स्टेज और टेंट का काम किए थे, वही उनके घर में उन्होंने तीन कार्यक्रम में काम किया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले वह कई कार्यक्रम कर चुके हैं लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कभी नहीं किया है. इसमें लाखों लोग आएंगे और उनके लिए यहां मंडप टेंट समेत तमाम चीज बनाई जा रही है. यह उनके लिए बहुत बड़ा काम है. उन्होंने खुद अनंत सिंह से अनुरोध किया था कि उन्हें यह काम दिया जाए.
''सारे स्टेज के लिए लगाई जाने वाली सामान पहले से मेंटेन की हुई थी. खाने की भी व्यवस्था चार जगह की गई है, फिलहाल डेकोरेशन में 400 से 500 कारीगर काम कर रहे हैं. जिसमें फूल, लाइट, टेंट, कारपेट समेत सभी कारीगर उन्हीं के द्वारा बुलाया गया है. यह जयमाला के लिए स्टेज और मंडप 20 से 21 तारीख तक भव्य रूप में दिखने लगेगा. विधायक अनंत सिंह से हमें बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है, गांव के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं.''- प्रदीप जायसवाल, इवेंट के प्रोपराइटर, मऊ, उत्तर प्रदेश
अनंत सिंह लगातार सभी को अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं. उम्मीद है कि कई लाख गेस्ट उनके कार्यक्रम में आएंगे. उसी को देखते हुए पंडाल को भव्य बनाया जा रहा है. दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी समेत बिहार के लोगों को निमंत्रण दिया गया है. अब देखना है कि
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