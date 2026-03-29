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अनाथपन से उठकर स्वर्ण तक: मिजोरम के इसाक ने दर्द को हराकर रचा इतिहास, KITG 2026 में उभरती प्रतिभा की कहानी

इसाक के जीवन में संघर्ष बहुत जल्दी शुरू हो गया था. 2018 में सड़क दुर्घटना में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां सामने थीं. इसके बावजूद उन्होंने उसी साल वेटलिफ्टिंग शुरू की. फिर 2024 में मां को कैंसर से खो देना उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ. इस दोहरी त्रासदी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और वह खेल छोड़ने तक का मन बना चुके थे.

रायपुर. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में मिजोरम के युवा वेटलिफ्टर इसाक मालसावमटलुआंगा ने संघर्ष, साहस और संकल्प की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. कम उम्र में माता-पिता को खोने और चोट से जूझने के बावजूद इसाक ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि हौसले के आगे मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं.

कठिन समय में उनके चाचा-चाची और बचपन के कोच ने उन्हें संभाला. आइजोल के रामह्लुन इलाके में रहने वाले उनके चाचा ने न सिर्फ उन्हें अपने साथ रखा, बल्कि पढ़ाई और खेल दोनों जारी रखने में पूरा सहयोग दिया. कोच की प्रेरणा ने उन्हें एक बार फिर वेटलिफ्टिंग की ओर लौटाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया.

चोट के बावजूद दिखाया दम, क्लीन एंड जर्क में कमाल

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से पहले इसाक पीठ की चोट से जूझ रहे थे और उन्हें प्रतियोगिता से दूर रहने की सलाह दी गई थी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. स्नैच में दूसरे स्थान पर रहने के बाद क्लीन एंड जर्क में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 235 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

संघर्ष से सफलता तक का सफर

इसाक 2024 से इम्फाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं और साथ ही 12वीं की पढ़ाई भी कर रहे हैं. 2025 में जूनियर प्रतियोगिता में रजत और राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, जो अब स्वर्ण में बदल गया.

जीत का भावुक पल, चाचा की बाहों में मिला सुकून

स्वर्ण जीतने के बाद का पल इसाक के लिए बेहद खास रहा. उनके चाचा, जो हर प्रतियोगिता में उनके साथ रहते हैं, ने उन्हें गले लगाकर खुशी जताई. यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि संघर्ष, त्याग और परिवार के सपनों की जीत थी.

उम्मीद और प्रेरणा की मिसाल बने इसाक

इसाक मालसावमटलुआंगा की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो मुश्किल हालात में अपने सपनों को छोड़ने की सोचते हैं. उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो हर दर्द को ताकत में बदला जा सकता है.