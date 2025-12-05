ETV Bharat / state

मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह पहुंचे भिवानी, देवसर धाम में माता रानी के किए दर्शन, लिया कुलदेवी का आशीर्वाद

भिवानी से है खास कनेक्शन: दरअसल, जनरल वीके सिंह मूल रूप से भिवानी जिले के गांव बापोड़ा के रहने वाले हैं. अपनी कुलदेवी के प्रति आस्था के चलते वह समय-समय पर देवसर धाम पहुंचकर दर्शन करते रहते हैं. इस बार भी वे विशेष रूप से अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया.

भिवानी: मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व जनरल वीके सिंह शुक्रवार को भिवानी पहुंचे. वह पहले भिवानी के रेस्ट हाउस में ठहरे, जहां से बाद में वे सीधे गांव देवसर स्थित माता रानी के प्राचीन मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद लिया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मिजोरम के राज्यपाल के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा और मंदिर परिसर व आस-पास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई. अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया.

मंदिर पुजारी ने बताया ऐतिहासिक महत्व: देवसर धाम के पुजारी विक्रम ने बताया कि, "जनरल वीके सिंह माता रानी के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और हमेशा दर्शन के लिए यहां आते हैं. यह मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में एक है. ऐसी मान्यता है कि गांव बसने से पहले ही पहाड़ी पर माता रानी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, जिसके बाद यहां मंदिर की स्थापना की गई."

मन्नतें पूरी करने वाला धाम: पुजारी विक्रम ने बताया कि, "जो भी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. वर्षों से यह धाम भक्तों की आस्था का केन्द्र रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं."

