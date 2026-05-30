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मियाजाकी और नूरजहां आम ने लोगों को ललचाया, राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम के दाम सुन लोगों के उड़े होश

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत ढाई लाख प्रति किलोग्राम है, जबकि नूरजहां की कीमत 2 से ढाई लाख प्रति किलोग्राम है.

MIYAZAKI AND NOORJAHAN MANGOES
मियाजाकी और नूरजहां आम ने लोगों को ललचाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 9:51 PM IST

9 Min Read
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रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय आम महोत्सव का यह आयोजन 29 मई से शुरू होकर 31 में तक चलेगा. राष्ट्रीय आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्य के आम उत्पादक किसानों के साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी यहां पहुंचे हुए हैं. राष्ट्रीय आम महोत्सव में विदेशी प्रजाति के आम भी इस आम महोत्सव का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में विदेशी आम मियाजाकी प्रति किलोग्राम कीमत लगभग 2 से ढाई लाख तक बिक रही है. वहीं इस आम महोत्सव में 60 रुपए से लेकर लगभग ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक के आम की प्रदर्शनी में आपको नजर आएगी.

मियाजाकी और नूरजहां आम ने लोगों को ललचाया (ETV Bharat)



मियाजाकी और नूरजहां आम

आम प्रेमी मिसेज जतकर ने कहा, "इस आम महोत्सव में आम की बहुत सारी वेरायटी आई है, जिसे आज तक हमने देखा नहीं था. पिछले 3 सालों से आम महोत्सव का आयोजन हो रहा है, हम लोग लगातार आ रहे हैं. इतनी सारी किस्में एक साथ देखना सच में आश्चर्य है. दूसरी बात यह है कि देखने के बाद भी नाम भूल जाते हैं, उपयोग में इस तरह के नाम नहीं हैं इसलिए भूल जाते हैं.

इस साल रत्नागिरी से भी यहां पर आम प्रदर्शनी में आम आए हुए हैं. विदेशी आमों के बारे में जतकर का कहना है कि मैं अभी इस प्रदर्शनी में आई हूं, पूरा स्टॉल भी नहीं घूमा है. ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आम ही देखे हैं. आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन बहुत अच्छा है. इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करना कोई सरल बात नहीं है, यह सक्सेस तो होगा ही होगा बहुत ही अच्छा आयोजन है, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए."

यहां पर बहुत वैरायटी है. हम हर साल आ रहे हैं. इतनी वैरायटी एक साथ देखना सच में आश्चर्य है: मिसेज जतकर, आम प्रेमी

प्रदर्शनी की तारीफ

आम प्रेमी अपर्णा पेंसे ने बताया, यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी हुई है. अभी तक लोग हापुस शाम के बारे में ज्यादा बता रहे थे, लेकिन बस्तर क्षेत्र में भी बहुत अच्छे आम आते हैं, इस प्रदर्शनी में जाकर सबको मालूम चलेगा. क्या इसमें विदेशी किस्म के आम भी देखने को मिले हैं. बहुत बढ़िया एक्जीबिशन लगा है, अरेंजमेंट्स की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. इस बार सेल्फी प्वाइंट्स भी बनाए गए हैं.

सैकड़ों किस्म के आमों की लगी प्रदर्शनी

आम प्रेमी प्राची मिश्रा ने कहा, "यहां पर 100 से भी अधिक आम कि किस्में रखी गई हैं. आम की नई-नई प्रजाति देखने को मिल रही है. आमतौर पर हम लोग लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली जैसे आम जानते हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी में हम आम की कई अलग-अलग किस्म को देख रहे हैं, जैसे कि बनाना मैंगो हो गया. इसके साथ ही कोकोनट मैंगो, हाथीझूल आम की भी प्रजाति इस प्रदर्शनी में लगाई गई है. ऐसे आयोजन रायपुर में और भी होने चाहिए. रायपुर में यह आम महोत्सव पिछले 3 सालों से आयोजित हो रहा है, ताकि आम की अलग-अलग प्रजाति के बारे में हमें जानने और समझने का मौका मिले. विदेशी आमों की भी कई किस्में इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं. विदेशी किस्म के आम की प्रजाति हम पहली बार देख रहे हैं. छत्तीसगढ़ में विदेशी आम का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होता है."

अबतक सभी को हापुस पता रहता था, लेकिन बस्तर में भी बहुत अच्छे आम हैं, प्रदर्शनी में आकर पता लगेगा: अपर्णा पेंसे, आम प्रेमी

ज्यादातर लंगड़ा, दशहरी ही जानते हैं, लेकिन यहां नई वैरायटी है, जैसे बनाना मैंगो, कोकोनट मैंगौ और हाथीझूल भी देख रहे हैं: प्राची मिश्रा, आम प्रेमी

थाईलैंड से रेड आयवरी, बनाना समेत 10-12 वैरायटी है. वियतनाम की भी चार-पांच वैरायटी है. आंध्रप्रदेश से स्वर्णरेखा, बैंगनपल्ली है. जलमांदा एक किलो का आम है, जो कच्चा खाने में ही बहुत स्वादिष्ट लगता है: रमेश देवांगन, आम उत्पादक किसान जांजगीर-चांपा

धान की खेती छोड़ आम की खेती में आजमाया भाग्य

जांजगीर-चांपा के आम उत्पादक रमेश देवांगन ने बताया कि "पहले मैं पारंपरिक रूप से धान की खेती करता था, लेकिन मुझे बचपन से आम का शौक था. इसलिए साल 2022-23 में मैंने आम का प्लांटेशन कराया, जिसे लगभग चार एकड़ क्षेत्र में आम के 900 पौधे लगाए. जिसमें मुख्य रूप से थाईलैंड का वियतनाम का आंध्र प्रदेश की प्रजाति लगाई. थाईलैंड से जो आम मंगाया गया है उसमें रेड आइवरी, महाशालक, बनाना. थाईलैंड से मैंने लगभग 10 से 12 प्रजाति के आम के पौधे मंगाये थे, वियतनाम की भी आम की चार से पांच प्रजाति के पौधे मैंने लगाए हैं."

आम की खेती हुआ लाखों का मुनाफा

रमेश ने बताया कि उन्होने आंध्र प्रदेश से स्वर्ण रेखा, केसरी, अल्फांसो, बैंगनपल्ली के पौधे लाकर लगाए. बैंगलपल्ली आम तो एक-एक किलो का होता है. यह आम कच्चा और पकने दोनों पर अच्छा लगता है. इस प्रदर्शनी में मैंने अपने 7 प्रकार के आम को लगाया है. 15 प्रकार के आम की प्रजाति में लगभग 7 प्रकार के आम मेरे हैं. प्रति किलोग्राम 500 से लेकर 1 हजार रुपए किलोग्राम तक इसकी कीमत मेट्रो सिटी में है. मेरे आम कोरबा के मार्केट में लगभग 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रहे हैं. रमेश कहते हैं कि लगातार धान की खेती करने से फसल चक्र बिगड़ रहा है, उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है. पहले के लोग बोलते थे एक पीढ़ी लगाती है और दूसरी पीढ़ी खाती है, इसलिए मैंने आम की खेती करने की सोची. रमेश कहते हैं कि ड्राफ्ट वाले आम के पौधे लगाएं तो वो तीसरे से चौथे साल में फल देना शुरू कर देता है. धान में प्रति एकड़ 50 हजार की कमाई है तो आम की खेती में 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए की कमाई होती है.

दूसरे राज्य के किसान आते हैं. नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं. पांच राज्यों से वैज्ञानिक भी आए हैं. वे नई तकनीक,मार्केटिंग, प्रोसेसिंग बता रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान भी लाभांवित होते हैं: डॉ एसएस टुटेजा निदेशक विस्तार सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का आयोजन

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉ एसएस टुटेजा ने बताया कि "रायपुर आम महोत्सव का यह तीसरा साल है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि दूसरे राज्य में आम लगाने वाले किसान भी इस प्रदर्शनी में अपने आम को प्रदर्शित करें. जिससे हर किसान दूसरे किसान की फसल को देख सीख सके और उसका फायदा उठा सके. रायपुर आम महोत्सव में पांच राज्य के किसान शामिल हो रहे हैं. हमने कृषि वैज्ञानिकों को भी यहां आमंत्रित किया है. एक्सपर्ट किसानों को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जैसे विषयों की जानकारी दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा.

आम की 250 प्रजाति इस प्रदर्शनी में रखी गई

डॉ एसएस टुटेजा ने बताया कि आम की खेती के प्रति जो रुझान है वह लोगों में बढ़ रहा है. आम की 250 प्रजाति इस प्रदर्शनी में रखी गई है. छत्तीसगढ़ को मिलाकर कुछ छह राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार राज्य प्रमुख है. इन राज्यों के उत्पादक संगठन केवल प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि उन्नत जाति के पौधे और सामग्री भी यहां पर लेकर आए हैं. जो पौध और सामग्री हैं उसका विक्रय भी कर रहे हैं. इसके साथ ही आम के जो फल हैं उसकी भी बिक्री कर रहे हैं. विदेशी किस्म के आम जिसमें मियांजाकी आम जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रति किलोग्राम 2 लाख 50 हजार रुपए है, मिल रहा है. नूरजहां किस्म के आम भी इस प्रदर्शनी में हैं, यह भी बाहर की किस्म है. इस आम की कीमत बाजार में अच्छी मिलती है. यदि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी बात करें तो दो से ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के किसान मियांजाकी आम को लगा रहे हैं. यह भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किन इलाकों में मियाजाकी की खेती हो सकती है. इसका व्यापारिक रूप से फायदा होता है कि नहीं इसके ऊपर भी अनुसंधान कार्य चल रहा है. देशी आमों में दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, तोतापरी, बादशाह भोग, चौसा केसर इस तरह से लगभग 250 प्रजाति के आम इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं.


राष्ट्रीय आम महोत्सव

इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है. यहां आम की उन्नत किस्मों के पौधे और फल विक्रय हेतु आमजनों के लिए उपलब्ध है. राष्ट्रीय आम महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगडा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली आदि किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किए गए हैं. विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझूल, नूरजहां, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के आम उत्पादक भाग ले रहे हैं.

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