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पेट्रोल दाम बढ़ाने पर मिली जुली प्र​तिक्रिया: कोई बोला- सरकार का साथ दो, तो किसी ने कहा- परिवार कैसे चलेगा?

पंप पर पेट्रोल भराते वाहन चालक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है. वैश्विक स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के दामों पर देखने को मिल रहा है. जोधपुर में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ नागरिक सरकार के फैसले को वैश्विक हालात की मजबूरी मानते हुए समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस बढ़ोतरी से परेशान हैं. उनका कहना था कि सरकार को आमजन की मुश्किलों का ध्यान रखना चाहिए. पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल-डीजल सस्ता है, फिर भी जनता को प्रधानमंत्री की अपील के अनुसार ईंधन की बचत करनी चाहिए. वहीं, सीएनजी के दामों में भी दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. शहरवासी अर्जुन ने बताया कि सरकार को लोगों का ध्यान रखकर बढ़ोतरी करनी चाहिए. पीएम कहते हैं कि साधनों का उपयोग सीमित करें, तो बिना साधन के उपयोग के काम कैसे होगा? परिवार कैसे चलाएंगे? वहीं, कैलाश गौड़ ने कहा कि सरकार ने बहुत कम बढ़ोतरी की है, जबकि लोगों को डर था कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी. अब जनता को चाहिए कि पीएम की अपील के अनुसार ईंधन की खपत कम करें, जिससे हमें आगे संकट नहीं देखना पड़े. पेट्रोल पंप संचालक मनीष शर्मा ने बताया कि दुनिया के अन्य और पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे यहां बहुत सस्ता पेट्रोल-डीजल मिलता है. सरकार ने बढ़ोतरी भी तीन-तीन रुपए की है. सभी को पीएम की अपील के अनुरूप पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करना चाहिए. पेट्रोल दाम बढ़ाने पर मिली जुली प्र​तिक्रिया (ETV Bharat Jodhpur) पढ़ें: सिरोही में ईंधन बचत का संदेश: कलेक्टर समेत कई अधिकारी साइकिल से पहुंचे दफ्तर