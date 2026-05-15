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पेट्रोल दाम बढ़ाने पर मिली जुली प्र​तिक्रिया: कोई बोला- सरकार का साथ दो, तो किसी ने कहा- परिवार कैसे चलेगा?

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं. कंपनियों ने दो रुपए प्रति किलो के भाव बढ़ाए हैं.

HIKE IN PETROL PRICES
पंप पर पेट्रोल भराते वाहन चालक (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:28 PM IST

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जोधपुर: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है. वैश्विक स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के दामों पर देखने को मिल रहा है. जोधपुर में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ नागरिक सरकार के फैसले को वैश्विक हालात की मजबूरी मानते हुए समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस बढ़ोतरी से परेशान हैं. उनका कहना था कि सरकार को आमजन की मुश्किलों का ध्यान रखना चाहिए. पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल-डीजल सस्ता है, फिर भी जनता को प्रधानमंत्री की अपील के अनुसार ईंधन की बचत करनी चाहिए. वहीं, सीएनजी के दामों में भी दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

शहरवासी अर्जुन ने बताया कि सरकार को लोगों का ध्यान रखकर बढ़ोतरी करनी चाहिए. पीएम कहते हैं कि साधनों का उपयोग सीमित करें, तो बिना साधन के उपयोग के काम कैसे होगा? परिवार कैसे चलाएंगे? वहीं, कैलाश गौड़ ने कहा कि सरकार ने बहुत कम बढ़ोतरी की है, जबकि लोगों को डर था कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी. अब जनता को चाहिए कि पीएम की अपील के अनुसार ईंधन की खपत कम करें, जिससे हमें आगे संकट नहीं देखना पड़े. पेट्रोल पंप संचालक मनीष शर्मा ने बताया कि दुनिया के अन्य और पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे यहां बहुत सस्ता पेट्रोल-डीजल मिलता है. सरकार ने बढ़ोतरी भी तीन-तीन रुपए की है. सभी को पीएम की अपील के अनुरूप पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करना चाहिए.

पेट्रोल दाम बढ़ाने पर मिली जुली प्र​तिक्रिया (ETV Bharat Jodhpur)

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सीएनजी भी हुई महंगी: तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं. कंपनियों ने दो रुपए प्रति किलो के भाव बढ़ाए हैं. जोधपुर में अब 90 रुपए दस पैसे प्रति किलो के भाव से सीएनजी मिल रही है. जबकि पेट्रोल का भाव 107.90 रुपए और डीजल का भाव 93 रुपए सात पैसे प्रति लीटर हो गया है. लोगों का मानना है कि इन भावों में और बढ़ोतरी हो सकती है.

होर्मुज संकट की देन: भारत पेट्रोल-डीजल के आयात पर ही निर्भर है. मिडिल ईस्ट में हार्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से ही खाड़ी देशों से तेल आता है, लेकिन अमेरिका, ईरान व इजरायल के युद्ध के चलते होर्मुज का रास्ता बंद होने से आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई है. केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुछ दिनों पहले हर दिन सैंकड़ों करोड़ का घाटा तेल कंपनियों द्वारा उठाने की बात कहकर भावों में बढ़ोतरी के संकेत दिए थे.

क्रूड ऑयल के भावों पर निर्भर: पेट्रोल व डीजल के भाव कच्चे तेल के भावों पर ही निर्भर करेंगे. वर्तमान में यह प्रति बैरल 102 डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि युद्ध से पहले यह 80 डॉलर से कम था. आने वाले समय में इन भावों में उतार-चढ़ाव से ही भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय होंगी.

बाइक से पेट्रोल भराने पहुंचा दूल्हा: जोधपुर के एक पंप पर शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल भराने पहुंचा. उसने किसी से बात नहीं की पेट्रोल लेने के बाद थम्सअप कर रवाना हो गया. माना जा रहा है कि पीएम की अपील पर कार की बजाय वह बाइक पर ही दुल्हन की लेकर आया था. वैवाहिक मांगलिक कार्य का आज आखिरी दिन है. अब अगले कुछ दिनों तक शादियां के शुभ महूर्त नहीं है.

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MIXED REACTIONS IN JODHPUR
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