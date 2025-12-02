शामली पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर; 9MM की कारबाइन, इटली की पिस्टल बरामद
शामली के एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र में हुई छिनैती के बाद चेकिंग की जा रही थी.
December 2, 2025
December 2, 2025
शामली: जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश मिथुन बावरिया को ढेर कर दिया गया. इंटरस्टेट क्रिमिनल मिथुन बावरिया के पास से 9 MM की कारबाइन, इटली मेड पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं. मिथुन बावरिया का एक साथ मौके से भागने में कामयाब रहा.
एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र में एक दिन पहले छिनैती की वारदात हुई थी. तब हमने आदेश दिया था, कि सभी सीओ, एसएचओ सड़कों पर रहेंगे और चेकिंग अभियान चलाएंगे. इसी दौरान स्वाट प्रभारी कुलदीप को जानकारी हुई कि हमारे जनपद का मोस्टवांटेड बदमाश मिथुन बावरिया पावटी कला में मौजूद है. वह काफी समय से फरार चल रहा था.
सिपाही भी हुआ घायल: इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारे स्वाट टीम थाना झिंझाना पहुंची. वहां से एसएचओ वीरेंद्र कसाना की टीम को लेकर तुरंत दबिश डाली गई. बदमाशों ने अचानक हमारी पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें सिपाही हरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया.
उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो बदमाश मिथुन घायल हो गया. उसका साथी फरार हो गया. घायल बदमाश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
हिस्ट्रीशीटर था बदमाश: एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मिथुन बावरिया झिंझाना थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसने अपने गांव में एक हत्या की थी. प्रधान पर भी जानलेवा हमला किया था.
पत्नी ने जब इसे क्राइम करने से रोकना चाहा, तो उस पर भी गोली चला दी थी. तब पत्नी इसे छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली थी. इसके साथ फरार बदमाश भी बागपत का हिस्ट्रीशीटर है. उसकी भी तलाश की जा रही है.
कई राज्यों में किए अपराध: एसपी ने बताया कि मिथुन बावरिया पश्चिमी यूपी ही नहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी अपराध करता था. बागपत और शामली में उस पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था.
वह साउथ के राज्यों में भी कई वारदातें कर चुका है. वहां पर छद्म नाम से यह काम करता था. उसने कई फर्जी आईडी बनाई थी. हम उसके अपराधों की लिस्ट बना रहे हैं. बदमाश के मारे जाने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अपराध पर अंकुश लगेगा.
