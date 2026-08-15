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'कोचिंग नहीं, बच्चों के लिए ऑनलाइन मोड में एक्स्ट्रा क्लासेस'-शिक्षा मंत्री, बिहार के मॉडल स्कूलों में अब नीट-जेईई की मुफ्त तैयारी

स्टडी मैटेरियल भी कराया जाएगा उपलब्ध: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन अतिरिक्त कक्षाओं में बच्चों को नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के अनुरूप पढ़ाई कराई जाएगी. लाइव क्लास के दौरान समय-समय पर बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि उनकी तैयारी का आकलन किया जा सके. पढ़ाई के लिए आवश्यक स्टडी मैटेरियल भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा.

स्कूल के बाद दो घंटे की अतिरिक्त पढ़ाई: मॉडल स्कूलों में बच्चों की नियमित कक्षाओं के बाद करीब दो घंटे की अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल तैयार किया गया है. शुरुआत में बच्चों को स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. आने वाले समय में जरूरत के अनुसार ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी शुरू करने की योजना है.

सामान्य स्कूली शिक्षा के साथ तैयारी: मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो बच्चा अभी 9वीं कक्षा में है, उसकी तैयारी उसी समय से शुरू कराई जाएगी. सामान्य स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि आगे उन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरह की तैयारी करनी होगी.

4 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा: शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 4 लाख बच्चों के लिए मॉडल स्कूलों के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की गई है. इन स्कूलों में गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों का नामांकन होता है. विभाग की योजना है कि इन बच्चों को कक्षा 9वीं से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार किया जाए.

कैसे होगी नीट-जेईई की तैयारी: सरकार का लक्ष्य है कि मॉडल स्कूलों से 12वीं पास करने वाले बच्चे राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करें और बड़ी संख्या में नीट और जेईई में सफलता हासिल करें. ऑनलाइन मोड में स्कूल के क्लास कंप्लीट होने के बाद बच्चों को लाइव क्लास कराया जाएगा और कक्षा नौवीं से ही बच्चों को आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा.

कब शुरू होगी पहली क्लास: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जबकि 17 अगस्त से इसके तहत पहली क्लास शुरू होगी. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसे कोचिंग नहीं, बल्कि 'एक्स्ट्रा क्लासेस' के रूप में विकसित किया जा रहा है.

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी और गरीब परिवारों के बच्चों को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई के साथ नीट और जेईई की तैयारी कराने की योजना शुरू की है.

शिक्षकों को किया जा रहा अपग्रेड: इस पूरी व्यवस्था में निजी संस्थानों के बजाय सरकारी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग अपने ही शिक्षकों को प्रशिक्षित और अपग्रेड कर ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है. उन्होंने पटना के वर्तमान डीएम कुंदन कुमार का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह पूर्णिया में पदस्थापित थे, तब उन्होंने शिक्षकों के एक समूह को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रशिक्षित किया था. अब प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके यही शिक्षक वीडियो तैयार करने और ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

ट्रायल में बच्चों को पसंद आई ऑनलाइन पढ़ाई: शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है और शुरुआती स्तर पर बच्चों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है. बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं को पसंद कर रहे हैं और पढ़ाई में रुचि भी दिखा रहे हैं. विभाग का मानना है कि शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है.

मॉडल स्कूलों में अब नीट-जेईई की मुफ्त तैयारी (ETV Bharat)

अतिरिक्त पढ़ाई का अवसर: अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिन बच्चों को निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, उन्हें स्कूल में ही अतिरिक्त पढ़ाई का अवसर मिलेगा. इससे अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा.

स्मार्ट क्लास के साथ लाइव क्लास और टेस्ट: मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ अब लाइव एक्स्ट्रा क्लास भी संचालित की जाएंगी. इन कक्षाओं में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी, बल्कि नियमित टेस्ट के माध्यम से बच्चों की तैयारी को भी परखा जाएगा. विभाग की योजना है कि स्कूल की सामान्य पढ़ाई से अलग प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित यह पूरा सिस्टम स्कूल परिसर में ही उपलब्ध कराया जाए.

"सरकार की कोशिश है कि गरीब परिवारों के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े. यह पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. यानी बच्चों को निजी कोचिंग संस्थानों में बड़ी रकम खर्च करने के बजाय सरकारी स्कूल में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा."-मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

कक्षा 9 से शुरू होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: शिक्षा विभाग का यह मॉडल सिर्फ 11वीं-12वीं के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा. कक्षा 9वीं से ही विद्यार्थियों को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की योजना है. मंत्री ने कहा कि यह ऑनलाइन क्लास सिर्फ मॉडल स्कूल में ही संचालित होंगे. मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिस्पर्धा भी बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेगी. अच्छे अंक लाकर मॉडल स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों पर शिक्षा विभाग अतिरिक्त मेहनत करेगा और उनकी क्षमता के अनुरूप मेडिकल तथा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा.

17 अगस्त से पहला क्लास: स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान की शुरुआत की गई है और 17 अगस्त से अभियान के तहत पहला क्लास शुरू किया जाएगा. शिक्षा विभाग का लक्ष्य आने वाले दो-तीन वर्षों में मॉडल स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर की हर बड़ी परीक्षा में अपना परचम लहराएं और आर्थिक कारणों से किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित न होना पड़े.

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