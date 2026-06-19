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'25 जून के बाद शिक्षकों के मोबाइल पर आएगा नोटिफिकेशन', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )