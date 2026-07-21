बिहार में स्कूलों का 'भगवाकरण', विपक्ष के आरोप पर बोले शिक्षा मंत्री- 'प्रसन्न होंगी मां सरस्वती'
मॉडल स्कूलों में भगवा रंग रंगने और नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने के बिहार सरकार के फैसले पर बयानबाजी तेज हो गई है. पढ़ें..
Published : July 21, 2026 at 1:47 PM IST
पटना: बिहार के मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने और स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने के सम्राट सरकार के फैसले पर सियासी बवाल मचा है. विपक्ष ने इसपर आपत्ति जतायी है. वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि भगवा रंग से बिहार की समृद्धि होगी.
समृद्धि का प्रतीक है भगवा- मिथिलेश तिवारी: बिहार सरकार के मॉडल स्कूलों को भगवा रंग से रंगने के फैसले पर शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा, "भगवा रंग खुशहाली का प्रतीक है. समृद्धि का प्रतीक है.
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, Minister Mithlesh Tiwari says, "Saffron is a symbol of prosperity. Bihar has to be made prosperous, which is why the saffron colour has been used. Goddess Saraswati is pleased with this colour" pic.twitter.com/dLxexyhIAO— IANS (@ians_india) July 21, 2026
"बिहार को खुशहाल बनाना है, इसीलिए भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है. इस रंग से देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं."- मिथलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
सरकार के फैसले पर JDU का बयान: मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने के बिहार सरकार के फैसले पर JD(U) के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, "यह राजनीतिक बयानबाजी है. क्या बिहार में सिर्फ मॉडल स्कूल ही स्कूल हैं? क्या प्राथमिक स्कूल, पंचायत स्कूल, मदरसे और संस्कृत स्कूल नहीं हैं? तो भगवाकरण कहां हुआ है? यह विपक्ष की दिमागी फितूर है.
"मॉडल स्कूलों को लेकर हमारी बस यही चिंता थी कि पुरखों और ज़मीनदाता का नाम पहली लाइन में खास तौर पर दिखें, और वही किया गया है. अब कोई दिक्कत नहीं है. यह अजीब बात है कि 'चरवाहा विद्यालय' मॉडल से जुड़े लोग अचानक स्कूलों को लेकर परेशान हो गए हैं."- नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, JD(U) spokesperson Neeraj Kumar says, " this is political rhetoric. are model schools the only schools in bihar? aren't there primary schools, panchayat schools, madrasas and sanskrit schools? so… pic.twitter.com/JlTsxlandl— IANS (@ians_india) July 20, 2026
भगवा रंग से क्या दिक्कत है?- नीरज कुमार बबलू: बिहार सरकार के मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने के फैसले पर BJP MLA नीरज कुमार बबलू ने कहा, "RJD के पास अब कोई काम नहीं बचा है. वे कामविहीन हो गए हैं, इसलिए वे सरकार की हर अच्छी पहल का विरोध करते हैं. उन्हें भगवा रंग से क्या दिक्कत है? पूरा देश भगवामय हो गया है. बिहार भी भगवामय हो गया है.
"इनके विचार से क्या करें? स्कूलों को हरा रंग से रंगवा दें जो मस्जिदों का रंग होता है. उनके राज में शिक्षा की क्या हालत थी, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यायल. क्या चाहते हैं वहीं खुल जाए? भैंस का कलर से खुल जाए तो बढ़िया रहेगा? कोई बढ़िया काम होने पर इन लोगों को सिर,पेट और माथा में दर्द होता है. अभी बहुत दर्द होना बाकी है."- नीरज कुमार बबलू, बीजेपी विधायक
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, BJP MLA Neeraj Kumar Bablu says, " the rjd has no work left to do. they have become irrelevant, so they oppose every good initiative of the government. what is their problem with the saffron colour?… pic.twitter.com/MJNYURJswM— IANS (@ians_india) July 20, 2026
अपना रंग लगवा लिए रहते- LJPR: LJP (रामविलास) के एमएलसी अशरफ अंसारी ने कहा, "यह फैसला स्कूल बदलने के बारे में नहीं था. यह स्कूल खोलने के बारे में था. सरकार विकास के बारे में चिंतित है और इसके लिए काम कर रही है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब वे रंगों की बात कर रहे हैं.
"वे खुद स्कूल खोल सकते थे और अपना रंग लगा लिए रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए अब चर्चा सिर्फ रंगों के बारे में हो रही है."- अशरफ अंसारी, एमएलसी,एलजेपीआर
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, LJP (Ram Vilas) MLC Ashraf Ansari says, " the decision was not about changing schools; it was about opening schools. the government is concerned about development and is working for it. the opposition… pic.twitter.com/3OkcbpMuXP— IANS (@ians_india) July 20, 2026
नहीं होने दिया जाएगा स्कूलों का भगवाकरण- AIMIM: विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि बीजेपी के पैसों से स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा मंत्री को गलतफहमी हो गई है. यह स्कूल जनता के खून पसीने की कमाई और टैक्स से बन रहे हैं. किसी भी हाल में स्कूलों का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा.
"शिक्षा का हाल चौपट हो गया है. नीट के छात्रों के साथ क्या हुआ सबको पता है. सरकार सिर्फ गाल बजा रही है."-अख्तरुल ईमान, AIMIM विधायक
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